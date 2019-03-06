По поводу Жванецкого.

Есть биографии, которые испортить нельзя.

Сколько бы не орали об испорченном некрологе Михал Михалыча, у него он будет лучше, чем у абсолютного большинства ныне живущих.

Этот человек говорил правду и не боялся власти тогда, когда нынешние "герои" сдавали партвзносы и учили наизусть результаты съездов. Он издевательски шутил, когда остальные верноподданически аплодировали.

Он сделал столько нужных для падения империи вещей, что никакими "орденками" этого не перебить. Стоило ли ему принимать награду из рук маленького мерзавца? Наверное, нет.

Но подумайте о другом.

Ему 85. Многие из тех, кто радостно поскакал пинать мастера, будут не ордена принимать, а бесконтрольно ссаться в этом возрасте, если доживут. Если не уважаете биографию, не понимаете степень одаренности, то хоть к возрасту уважение имейте. Он - могучий старик, глыба, талантище, выдающийся одессит и гордость Украины.

Он наш. Наш потому, что всю жизнь был символом интеллектуального сопротивления режиму. И его никто не смог купить. И никто не смог заставить замолчать.

Жалко выглядят потуги превратить его во врага.

Моськи в сравнении со слоном и то смотрятся убедительнее.

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