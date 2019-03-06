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Ян Валетов
Ян Валетов
Писатель, блогер, бизнесмен Все статьи автора

Жванецкий – наш!

29.2т

По поводу Жванецкого.

Есть биографии, которые испортить нельзя.

Сколько бы не орали об испорченном некрологе Михал Михалыча, у него он будет лучше, чем у абсолютного большинства ныне живущих.

Этот человек говорил правду и не боялся власти тогда, когда нынешние "герои" сдавали партвзносы и учили наизусть результаты съездов. Он издевательски шутил, когда остальные верноподданически аплодировали.

Он сделал столько нужных для падения империи вещей, что никакими "орденками" этого не перебить. Стоило ли ему принимать награду из рук маленького мерзавца? Наверное, нет.

Но подумайте о другом.

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Ему 85. Многие из тех, кто радостно поскакал пинать мастера, будут не ордена принимать, а бесконтрольно ссаться в этом возрасте, если доживут. Если не уважаете биографию, не понимаете степень одаренности, то хоть к возрасту уважение имейте. Он - могучий старик, глыба, талантище, выдающийся одессит и гордость Украины.

Он наш. Наш потому, что всю жизнь был символом интеллектуального сопротивления режиму. И его никто не смог купить. И никто не смог заставить замолчать.

Жалко выглядят потуги превратить его во врага.

Моськи в сравнении со слоном и то смотрятся убедительнее.

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Автор
Ян ВалетовЯн Валетов
Персона
Михаил Жванецкий
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Яна Валетова
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Комментарии
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Авторе, треба бути об'єктивнішим. Не ворог він, а сам по собі. І ніякий він не провідник і не взірець інтелектуального спротиву. Не ворог, не друг, а глузливий, розумний, обережний індивід.
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Рад Юрий
Рад Юрий
О-о-о, Валетову тоже стоит стать в очередь за похвальным листком
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Ясно, что Жванецкий = гомо советикус и Крымом, Донбассом, Сирией его не удивишь. Сам "юморил", чтоб мошква забрала Одессу у Украины...Орденок заслуженный...И Пу доволен - тема вброшена. Но тема исчерпана и стала скучной. Що з таких візьмеш? Нам своє робить! Захиститись від ворога і розбудовувать Україну! Зберігать рівновагу в країні і вибирать саме надійного Порошенко, якого так "не рекомендує" Пу...Шануймось!
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