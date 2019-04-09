Прочел вчера, что Фарион в очередной раз назвала русскоговорящих украинцев оккупантами.

Вот не удивлен я, что партия "Свобода" болтается с низкими рейтингами на маргинальном уровне. С такими -то членкинями, ей там самое место.

И, главное, жизнь Фарион ничему не учит. Ни ее, ни ее товарищей по партии. Вообще нет обратной связи. В принципе, там и прямой нет, но с обратной - вообще горе горькое.

Даже коммунисты вели себя разумнее.

Ну, нет у радетелей за мову других проблем. Вот только мова - и все! Сразу наступит всеобщее счастье, благоденствие и радость!

Понятно. "Мне все равно какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей!" сказал Дэн Сяо Пин, а не Олег Тягнибок. Поэтому Китай сейчас лидер мировой экономики, а "Свобода" замыкает рейтинги.

Все закономерно.

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