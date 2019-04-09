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Ян Валетов
Ян Валетов
Писатель, блогер, бизнесмен Все статьи автора

Русскоговорящие украинцы оккупанты? Жизнь Фарион ничему не учит

2.6т

Прочел вчера, что Фарион в очередной раз назвала русскоговорящих украинцев оккупантами.

Вот не удивлен я, что партия "Свобода" болтается с низкими рейтингами на маргинальном уровне. С такими -то членкинями, ей там самое место.

И, главное, жизнь Фарион ничему не учит. Ни ее, ни ее товарищей по партии. Вообще нет обратной связи. В принципе, там и прямой нет, но с обратной - вообще горе горькое.

Даже коммунисты вели себя разумнее.

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Неужели Путин отказался от использования лжи?

Ну, нет у радетелей за мову других проблем. Вот только мова - и все! Сразу наступит всеобщее счастье, благоденствие и радость!

Понятно. "Мне все равно какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей!" сказал Дэн Сяо Пин, а не Олег Тягнибок. Поэтому Китай сейчас лидер мировой экономики, а "Свобода" замыкает рейтинги.

Все закономерно.

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Автор
Ян ВалетовЯн Валетов
Персона
Ирина Фарион
Место
Украина
Тег
українська мова
Источник
Источник:Facebook Яна Валетова
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Андрійчук Василь
Андрійчук Василь
Вафлєт мацкваротий!Фаріон має рацію!Таких чиирів,як ти-на мило!
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Добрыня Егорыч
Добрыня Егорыч
Ну конечно, ты же за 55 лет жизни не осилил украинский, теперь до конца жизни будешь отстаивать своё право не осилить.
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1
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Опаньки! Даже Вафлетов перекрашиваться стал!... РУССКАЯ ВЕСНА!
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3
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Борисс Робот
Борисс Робот
Klizmahohlenko Gerald, у него костюмчик хамелеона...
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0
0

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