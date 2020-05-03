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3 мая • обновлено в 22:53
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Магазин Yakaboo оскандалился с книгой о войне "шахтеров" на Донбассе

7.4т
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Книжный онлайн-магазин Yakaboo продавал в Украине книгу "Гамарджоба, господа!" Александра Архипова, написанную от имени террориста, воевавшего на Донбассе против ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ветеран АТО, блогер и писатель Валерий Ананьев. Его возмутило, что сервис популяризирует откровенно пропагандистскую литературу.

Так, произведение рассказывает о поездке отставного российского военного в оккупированный Донецк из "патриотических соображений", а также позиционирует российско-украинскую войну на Донбассе как гражданскую.

Yakaboo продавал книгу о "гражданской" войне на Донбассе

Yakaboo продавал книгу о "гражданской" войне на Донбассе

Коллаж

Ананьев процитировал аннотацию к книге террориста: "Город терриконов и роз. Таким я запомнил Донецк после первого своего приезда в этот красивый город. А еще запомнились и сбивали с толку странные мужики с "подведенными" ресницами и черными ногтями. Угольная пыль, как оказалось. Шахтеры. С тех пор ничего в городе не изменилось. Терриконы на месте, город утопает в роскошных розах. Только вот мужиков на улицах меньше. Воюют шахтеры! Повесть о русских патриотах, ставших на защиту своей Веры, Языка, Земли и Семьи. Гражданская война. Жестко. По-честному. В книге присутствует нецензурная брань!"

Книга на Yakaboo

Книга на Yakaboo

facebook.com/id.ananiev

Описание книги

Описание книги

facebook.com/id.ananiev

Писатель призвал бойкотировать магазин Yakaboo, напомнив, что это уже не первый скандал компании. Пользователи сети поддержали его.

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Отметим, вскоре книга "Гамарджоба, господа!" стала недоступной на сайте онлайн-магазина, но ее описание осталось в кэше.

На Yakaboo заявлялось, что эта книга Архипова вышла в 2019 году в издательстве "Логос Украина". Само издательство опровергло любую свою причастность к роману.

В комментарии компания указала, что такую книгу Архипова можно найти среди новинок на сайте ставропольского издательства "Логос", которое также выпускало книги "Служу России – служит закону: примеры благородства полицейской службы", предыдущий роман Архипова "С нами Бог!", а также различные пособия и словари.

Ответ издательства

Ответ издательства

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • После открытия "Альпиной Паблишер" дочернего издательства в Украине Ананьев призвал бойкотировать их продукцию, а также отозвал тираж своей книги с ритейлера Yakaboo, который сотрудничает с российской компанией.

  • Yakaboo ответила, что действует в рамках законов Украины. Ответ компании возмутил Ананьева. По его словам, проблема заключается не в нарушении законов, а в намерении торговой площадки сотрудничать с издательством в дальнейшем, что станет платформой для поднятия этого российского бизнеса в Украине.

  • Позже "Альпина Паблишер" выпустила скандальную пропагандистскую книгу Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Валерий Ананьев
Место
Украина
Теги
фотографии Донбасс Новости Донбасса террористы "ДНР" пропаганда книги скандалы интернет-магазины
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
в других странах,такие конфликты называют гражданскими,потому так и есть.
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Иди@т, дал бесплатную рекламу)
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