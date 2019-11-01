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1 ноября • обновлено в 13:06
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Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Военнослужащий ВСУ Все статьи автора

Я войовнича меншість

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Це я, пане Сивохо. Войовнича меншість.

Або по вашому - "воінствующєє мєньшінство".

Це Дебальцевський Хрест. Холодний листопад 2014 року.

Кінець того самого тижня, коли у нас в підрозділі були максимальні втрати. А через кілька днів загине мій найкращий друг.

Так, це той самий рік, коли ви так щиро виступали на антимайдані.

А пізніше, одурманена "мирна більшість" кричала "росія прийди!", і їм вторили в інших містах, і били в кров людей, що стояли на колінах, і були прив'язані до стовпів.

А хтось вмирав на Майдані.

А потім, мирні "пацифісти Донбаса", під керівництвом і прикриттям росії, взяли в руки зброю, і разом з "братами" почали нас убивати, і рвати країну на частини.

І тоді ми, "войовнича меншість" пішли відбиватися. Від Росії, і тих, кого вона пов'язала кров'ю за їх власною дурістю.

До них йшли російські "гумконвої", набиті зброєю, боєприпасами та іншими "ніштяками". А за ними їхали рязанські десантники, бурятські танкісти і чеченський спецназ.

А у нас, з мисливськими карабінами проти них виходили добробати. А з іншого боку йшла розкрадена і зруйнована армія на шкільних автобусах.

І вся осудна частина країни збирала по крихтах допомогу, щоб було чим воювати, щоб не здохнути з голоду і не замерзнути. І їхали нескінченною вервечкою волонтери, що тягнули на фронт цю допомогу, як мурахи.

Це та сама "войовнича меншість" - робочі, фермери, айтішники, вчителі, бухгалтера, лікарі, бізнесмени, тощо - ті, кого висмикнула з мирного життя війна.

Війна, яка була нам не потрібна. Війна, яку нам принесла росія, на плечах "мирних громадян", яких обдурив і зробив манкуртами телевізор.

За активної участі вас і вашого преЗедента.

Ви - тимчасове і абсурдне явище для України.

Ви жалюгідна клоунада, яка поспішає знищити те, чого боїться і не розуміє - Україну і Націю. І поставити все з ніг на голову.

Ви ті, хто розповідають про "мир", а несуть хаос.

Так, можете називати нас "войовничою меншістю".

Вам нас не зрозуміти. Коли ми вмирали - ви тусувалися в телешоу і їздили в Росію.

Воїнів - завжди меншість. І поки вони живі - жива їхня країна.

І у вас нічого не вийде. Ми - на сторожі.

Ми рятували і рятуємо Україну.

А вас друзі - воїни, волонтери, та всі, хто з нами - прошу.

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#Я_Войовнича_Меншість

Слава Україні!

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Автор
Глеб Бабич (Позывной Лентяй) Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Гліба Бабича
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Гончар Константин
Гончар Константин
Слава нації смерть ворогам
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Kharkov Russia
Kharkov Russia
ты биомусор конченый обыкновенный.
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