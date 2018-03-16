"Я вас прошу. Упасть на колени?" Во Львове произошел инцидент с пьяным главврачом

Во Львове медработники пытались "отмазать" от полиции главврача одной из городских больниц, который был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Около полпервого ночи 16 марта на перекрестке улиц Зеленая и Студенческая патрульные остановили автомобиль Land Rover, поскольку тот проигнорировал установленный знак "въезд запрещен", сообщается на странице патрульной полиции Львовской области в Facebook.

37-летний водитель был пьяным и отказался проходить тест, аргументировав это тем, что он врач и не доверяет устройствам полицейских, поэтому хочет пройти проверку в медицинском учреждении.

Водителя увезли в городскую больницу №8, где он, как оказалось, работал главврачом. Медработники учреждения сразу стали пытаться "отмазать" нетрезвого коллегу.

Так, один из врачей стал уверять патрульных, что нарушитель нуждается в срочной госпитализации. Позже он открыто просил полицейских закрыть глаза на инцидент: "Оставьте коллегу в покое, он главный врач. Ну я вас прошу. Упасть перед вами на колени?"

Сообщается, что тест на содержание алкоголя в крови все-таки был взят, но его результаты не разглашают.

Кроме того, было установлено, что врач ранее уже нарушал правила дорожного движения. В январе этого года на водителя уже составляли протокол за нетрезвое вождение. Также он стал участником ДТП за рулем автомобиля Skoda Octavia: врезавшись в припаркованный автомобиль, он съехал в кювет и наехал на детскую площадку.

Как писал "Обозреватель", ранее в больнице под Киевом пьяный врач принимал детей.