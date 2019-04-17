"Я тебя очень люблю!" Пленный украинский моряк растрогал поступком на суде

Украинский военнопленный моряк Андрей Шевченко трогательно поздравил свою жену с днем рождения в зале суда, где его 17 апреля оставили под стражей еще на три месяца.

Герой стоял за решеткой с табличкой "Настя, с днем рождения. Я тебя люблю". Соответствующие кадры появились на странице "Громадського" в Twitter. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Настя, солнышко, я тебя очень сильно люблю", – передал он теплые слова супруге на камеру.

Андрей Шевченко Скриншот из видео

Андрей Шевченко Скриншот из видео

Отметим, всем 24 военнопленным морякам продлили арест до 24 и 26 июля. Украинцы стойко отреагировали на решение суда в Москве и сказали, что еще "вернутся на катерах в Украину".

Полонений український моряк Андрій Шевченко привітав свою дружину з днем народження — сьогодні його залишили за ґратами ще на три місяці pic.twitter.com/84RPEK30GJ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.

Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал