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"Я тебя очень люблю!" Пленный украинский моряк растрогал поступком на суде

4.1тЧитать материал на украинском

Украинский военнопленный моряк Андрей Шевченко трогательно поздравил свою жену с днем рождения в зале суда, где его 17 апреля оставили под стражей еще на три месяца.

Герой стоял за решеткой с табличкой "Настя, с днем рождения. Я тебя люблю". Соответствующие кадры появились на странице "Громадського" в Twitter. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Настя, солнышко, я тебя очень сильно люблю", – передал он теплые слова супруге на камеру.

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Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

Скриншот из видео

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

Скриншот из видео

Отметим, всем 24 военнопленным морякам продлили арест до 24 и 26 июля. Украинцы стойко отреагировали на решение суда в Москве и сказали, что еще "вернутся на катерах в Украину".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
пленные морякиКерченский пролив
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Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Ничего страшного,в Российской вязнице его самого сделают Настей,выдадут замуж за хорошего хлопца и будет герой Украины жить долго и счасливо !
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты бандеры больше другое любят, людей убивать.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Бу-га-га! Я аж расплакалсо.
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2
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