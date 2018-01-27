УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

"Я тебе оторву": в Чернигове разгорелся скандал с начальником полиции

4.7тЧитать новость на украинском

В Чернигове начальник патрульной полиции Александр Леонов нахамил гражданину и угрожал оторвать ему часть тела.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил соучредитель ВО "Авто Евро Сила" Андрей Щербина, прикрепив соответствующее видео.

"Данное тело настолько потеряло берега под ногами, что находясь на должности начальника патрульной полиции Чернигова открыто позволяло себе хамить, обращаться презрительно на "ты" с гражданами, матерится", - написал он.

Новости
Нет и не было: в полиции открестились от "офицера-нациста"

Также начальник патрульной полиции угрожал Щербине оторвать палец, что также слышно на опубликованном видео.

Как писал "Обозреватель", недавно в Киеве погорел на взятке замглавы патрульной полиции Борисполя.

Место
УкраинаЧернигов
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости