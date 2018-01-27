"Я тебе оторву": в Чернигове разгорелся скандал с начальником полиции

В Чернигове начальник патрульной полиции Александр Леонов нахамил гражданину и угрожал оторвать ему часть тела.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил соучредитель ВО "Авто Евро Сила" Андрей Щербина, прикрепив соответствующее видео.

"Данное тело настолько потеряло берега под ногами, что находясь на должности начальника патрульной полиции Чернигова открыто позволяло себе хамить, обращаться презрительно на "ты" с гражданами, матерится", - написал он.

Также начальник патрульной полиции угрожал Щербине оторвать палец, что также слышно на опубликованном видео.

Как писал "Обозреватель", недавно в Киеве погорел на взятке замглавы патрульной полиции Борисполя.