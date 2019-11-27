"Я ревную его!" Мендель рассказала о влиянии Коломойского на ОП

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о своем отношении к олигарху Игорю Коломойскому. Она призналась, что чувствует к нему ревность.

Об том она рассказала в интервью "Vласть vs Vлащенко". На вопрос знакома ли она лично с Коломойским, Мендель ответила, что нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"У меня к нему какое-то чувство ревности, он превратился в неофициального спикера. Забирает у меня функции! Хлеб, конечно, не отбирает, но пытается играть такую функцию", - сказала она.

Юлия Мендель Скриншот

В то же время, Мендель отметила, что у нее не получится стать такой же популярной, как Коломойский, поскольку она не умеет "выходить с такими манипулятивными меседжами".

"Вы видите, что я довольно серьезный человек, и не думаю, что у меня получилось бы в, допустим, юмористическом шоу сыграть. Я немного другого формата", - отметила Мендель.

Она добавила, что Коломойский был в Офисе президента всего один раз. После этого они не виделись.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в этом же интервью пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что она из бедной семьи и в 90-х годах им даже приходилось голодать.

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