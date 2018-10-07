Пашинин надумал прийти в Раду с пулеметом

Российский актер-доброволец Анатолий Пашинин может оказаться в Верховной Раде Украины только с пулеметом Калашникова.

"Я в украинской политике? Давайте попробуем представить сценического коня в вакууме. Только если у меня будет мой ПК (пулемет Калашникова, - Ред.) и 800 патронов, тогда я себя представлю даже в Верховной Раде", - заявил актер в интервьюOBOZREVATEL.

По его мнению, украинская политика находится в упадке, а стране необходим полный аудит.

"Вы представляете сейчас прийти в политику? Тут нужен полный аудит того, что осталось в стране, полный медицинский осмотр всех, кто остался в стране, и только потом, понимая сколько у нас здоровых людей, сколько людей нам нужно лечить, выстраивать экономику", - считает Пашинин.

Анатолий Пашинин Фото из Facebook Андрея Цаплиенко

"Нужно исходить от первой необходимости, а у нас всегда единственная необходимость – взять кредит, чтобы отдать проценты по предыдущему кредиту. Вот какими проблемами они заняты, просто рулят финансовыми потоками", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пашинин заявил, что предки современных украинцев оставили им в наследство полностью разрушенную страну, которую различные захватчики постепенно превращали в колонию.