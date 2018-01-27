Опять есть погибший. Говорят, снайпер врага сработал.

Эх, как достала эта война: и ни туда и ни сюда. Но, если любая из сторон начнет движение, то будут тысячи погибших. Так и живем(((( Поэтому и Минск, поэтому санкции и дипломатия....

Одно бы знать, что все не зря, что сработает, что успеем, что подготовимся, что справимся...

Боюсь, что после выборов Путина мы можем получить более жесткую эскалацию, если в ближайшее время не случится глобальных изменений. Ждем, через неделю более мощные санкции, скандалы и взаимные угрозы Посмотрим куда все приведет.

Я не верю в Мир при путинском режиме. А если не Мир, то что?

Война, которая уже идет. Только теперь уже не гибридная.

Гибридная война возможна тогда, когда оппоненты не знают, что ее против тебя ведут. А когда уже все и все знают, то ответы будут не симметричны, а заявления более откровенны.

В США уже принят закон, что РФ враг номер 1.

НАТО уже развернуло свои танки на восток и увеличило военные бюджеты.

И все обсуждают введение разных войск в Украину: Запад говорит о миротворцах, россияне со своих кааналов грозят введением армии рф, которая и так тут...

Все планируют начать и закончить в Украине.

А вот как пойдет - никто не знает.

Новости Удивительная российская ложь

И коррупция в Украине волнует не потому, что коррупция. Она есть везде.

Всех волнует усиление безопасности.

За последний год уже мы пережили не только вирус Петю, но и публикацию нескольких очень закрытых списков наших военных на сайтах террористов, СБУ задержало несколько человек, выносящих технические документы наших предприятий. Да чего там. Переводчика Гройсмана возьмите хотя бы.

Ведь как происходит вербовка? Очень примитивно - бабки.

А что это, как не коррупция.

Вот о чем волнуются наши партнеры. О возможном предательстве.

Мы расширяем сотрудничество с НАТО, мы подписали договора об обмене разведданными, нам сюда дают оружие, мы проводим совместно военные учения...

И при этом у нас один за одним сообщения о предателях и шпионах, убийства полковников, которые нельзя было провести без предательства и слива инфы...

Вот о чем говорят.

Нельзя успешно вести войну, если ты знаешь, что у твоих партнеров за пару штук баксов могут выкупить списки военной части, за десятку вынести секретную техническую документацию, а за 50 тысяч снять полковника разведки.

Запад боится подкупа в наших рядах и предательства.

Вот что такое коррупция.

А не тарифы, дачи или отдых за десятку тысяч на островах семьи чиновника.

Да всем плевать на это.

Сейчас ставки намного выше. Или Вы думаете, что кого то волнует наша внутренняя социальная политика. Ха-ха три раза. Да всем плевать, что вы едите на завтрак и почему голосовали за гречку.

Всем не плевать, что русские заводят свою агентуру за взятки. В том числе и депутатов, поддерживающих пророссийскую позицию.

Всем не плевать, что РФ может обходить санкции или отмывать деньги через Украину, как и через другие страны СНГ, из которого мы до сих пор, кстати, не вышли.

Всех волнует пророссийские бизнесмены, типа Ахметова или Фирташа, которые могут подкупать и вкладывать деньги в Войну невоенными методами по доктрине Герасимова.

Всех волнуют глобальные процессы.

Вот что значит коррупция.