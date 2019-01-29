Сейчас 2019 год. И я знаю, что не знаю и малой толики произошедшего. Вернее, мы все смотрим новости. Кто – российские. Но везде о войне либо не договаривают, либо искривляют ее – чисто по-российски, ибо правда глаза колет. Одни “наши” телеканалы скупые сводки с фронта перемежают с бестолковой возней за власть, и хозяин телеканала меньше всего интересуется – а как снаряды накрывали ребят в Иловайске. Другие – отстаивают интересы врага, явно или завуалировано, но так нелепо. И им так же не интересны неизвестные герои этой войны. Известные – тоже, но что же это за реальность такая???
Как я прожила последние 5 лет? Встречая день в мирном городе и провожая его без взрывов у своего дома – что я могу знать о грязных блиндажах и холодных окопах? Как закрыть рану в разорванной снарядом ноге бойца, или отличить один калибр от другого – нет. Увы. Я не беру на себя роль эксперта или диванного стратега. Читая, слушая, по крупицам влезая в эту войну, почему-то становится стыдно. Что я здесь, а они там. И женщины, и мужчины. И тем не менее, осознавая масштабы этой чудовищной войны, настоящее лицо врага, так долго кормившего нас ненастоящей дружбой, я теперь живу иначе.
Мы здесь не слышим стоны раненых бойцов. Мы не подаем последнюю сигарету умирающему от потери крови товарищу, понимая – что она последняя. Мы не даем слово передать его семье последние его пожелания. Никто из этих брызжущих слюной “аполитичных” никогда не посмотрит в глаза смерти, которая в данный конкретный момент выглядит как ствол российского танка на украинской земле, направленный на тебя. Хозяина своей земли.
Чертовски раздражает знаете что? Когда до сих пор живущие в разных регионах люди повторяют как мантру: “это наш город, а они там пусть перебесятся”. Или “нам Киев не указ”. Или “они там, во Львове – бандеровцы”. Да что за средневековье, вбивать себе в голову то, что навязывают мнимые хозяева региона? Ахметов с Януковичем убеждали, что Донбасс с особыми правами. Кто-то в Одессе – что она не такая, как любой другой город. Львов – только для своих, они сами по себе. И в это верили, черт возьми! Олигархи разрывали сознание людей на части, и как-то укоренялось – что Украина неоднородна, неоднозначна. Россияне подливали масла в огонь. Но я, харьковчанка, Львов считаю своим. И Одесса тоже моя. Как и Донецк – исключительно мой, украинский.
Украина
Нравится это кому-то или нет, но если бы у нас не было людей, которые вот так же не делят на свое и чужое – мы были бы под Россией не только на сегодняшний 2019 год. Мы были бы там еще в 2014 году. Да, никто, возможно, так и не услышал бы взрывы у своего дома, и не закрывал бы глаза умершему от ранений товарищу.
Кому-то, наверное, чтобы дошло – стоило бы транслировать войну в прямом эфире. Чтобы мозги прожгло. Ты покупаешь апельсины, в очереди на кассе – а тебе над головой телевизор, и там поле с догорающими танками ВСУ. Ты ржешь над потугами Украины выстоять и приводишь в пример Москву – а тут трансляция с колоннами раненых, и ты слышишь эти стоны, душу разрывающие… С*ка…
Много текста, да? А смысл один: как много их погибло, и какую громадную работу они выполнили – наши ребята. Какую чудовищно тяжелую работу они выполняют по сей день.
Пока ты покупаешь апельсины, и стоя на кассе – ругаешь эт-т-ту страну.
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