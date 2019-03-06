"Возвращение" экс-главаря "ДНР" в Украину получило неожиданный поворот

Информация о возвращении в Украину бывшего "главы ЦИК ДНР" Романа Лягина, который организовывал псевдореферендум на Донбассе 11 мая 2014 года, не подтвердилась.

О возвращении экс-главаря "ДНР" ранее сообщила народный депутат от фракции "Самопоміч" Наталия Веселова на своей странице в Facebook. Как писала народная избранница, Лягин быстро разочаровался в идеалах псевдореспублики и начал критиковать главарей "ДНР", за что попал "на подвал".

"Получив свободу, он побежал в РФ. Там его ждала тюрьма. У него остался один путь: Украина, где он прошел по программе СБУ "Тебя ждут дома", и стал ценным свидетелем. Для Украины очень важно иметь как можно больше таких свидетелей. Ими могли бы стать и Захарченко с Плотницким, если бы не были бы такими уверенными в своих российских кураторах", — написала Веселова.

Впрочем, в комментариях к посту народный депутат написала, что начала сомневаться в источниках информации и будет уточнять данные.

OBOZREVATEL связался с Наталией Веселовой, которая сообщила, что действительно не нашла подтверждения данной информации, хотя ранее слышала об этом от нескольких источников.

"На самом деле мне давно об этом говорили с нескольких источников, но я начала искать подтверждения этой информации и пока не нашла. Поэтому я даже уберу этот пост. Но, если честно, я была уверена, что он в Украине", – сказала она.

О возвращении Лягина в Украину по программе "Тебя ждут дома" не слышали и в самом СБУ.

"Я ничего не могу сказать, я о такой информации ничего не слышала и не видела. Но надо уточнять. Это могло быть любое подразделение, если это правда", – сказала в комментарии OBOZREVATEL спикер ведомства Елена Гитлянская.

Роман Лягин РИА Новости

Справка: Роман Лягин уроженец украинского города Донецк. Член бывшей "Партии регионов", в 2007 году открыто выступал за присоединение восточных регионов к России и уничтожение Украины.

Во время российской агрессии против Украины в 2014 году принимал активное участие в попытках создания "Донецкой народной республики", был председателем ЦИК на незаконном референдуме 11 мая 2014 о предоставлении суверенитета "ДНР".

16 мая 2014 назначен "министром" труда и социальной политики самопровозглашенной "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарная "ополченочка" Светлана Дрюк перешла на сторону Украины и теперь сотрудничает с украинской контрразведкой. Она раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

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