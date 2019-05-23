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"Я — б*ндеровка и свидомитка": Соколова ярко поддержала украинский язык

16.7тЧитать материал на украинском

Журналистка Янина Соколова призвала украинцев поддерживать родной язык и навела пример из своей жизни. Она призналась, что украинизировала все свое ближайшее окружение, за что испытывает гордость.

Теплые слова в адрес украинского языка телеведущая озвучила во время онлайн-встречи с фанатами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Дома я говорю по-украински. И со своими друзьями, самыми близкими говорю по-украински. Я украинизировала практически все свое ближайшее окружение. Это я про тех, кто не был украинизирован до меня. Поэтому я бандеровка, хохлособака, свидомитка. Это моя искренняя позиция. Чем больше людей в этой стране будут говорить по-украински, тем больше и чаще они будут включать мозги", – уверена телеведущая.

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Янина Соколова

Янина Соколова

Facebook Янины Соколовой

Она удивилась тому, что в обществе часто звучит такой тезис с негативным подтекстом, как украинизация Украины. Особо часто это стало проявляться после принятия закона о языке 5670-д.

"Пока мы не будем говорить по-украински, мы не поймем – кто мы. Львиная доля украинцев вообще не понимают, кто они. Они не чувствуют себя украинцами. Они понимают: да, территория Украины, но мы родились в СССР либо в независимой Украине. Но четкого понимания, как у поляков, французов, британцев, – этого нет. Поэтому украинский язык – один из инструментов", – убеждена Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка поставила на место спикера МИД России Марию Захарову, которая возмутилась принятием в Украине закона о языке.

Она высмеяла ее невладение ситуацией, а также напомнила, как Россия на протяжении столетий пыталась уничтожить украинский язык.

Также Соколова выступила с проникновенной речью об украинском языке. Она отметила, что прежде всего, воспринимает его как залог безопасности родной страны и язык, который сопровождает каждую сферу ее жизни.

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Комментарии
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Ронович Рон
Ронович Рон
Коммунисты отдыхали по сравнению с чубатыми, в своём маниакальном стремлении всё украинезировать, я украинец живу в Украине, говорил на русском и буду говорить, мне пох на дурную эту бабу , которая как и шезофреничка Ницой сходит с ума на почве своего языка.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацистстка оккупантка тебя Природа уже наказала, стремись дальше шлюха)))
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Перепил Недо
Перепил Недо
Михайлов Андрей, шлюха это ты тварь безмозглая, вылезшая из московского болота.
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леня зе
леня зе
пи3дит как дышит до 2014 года активно писала ВК только на русском, правда страничку закрыла ровно в тот день когда запретили это ресурс Например, она заявила: - Какого х...я вы понавыбирали этих мудаков, папахоносцев и ленточных георгиев? Шлите их нахрен. И тогда у ваших стариков пенсия будет как всегда, на карточках "Ощадбанка". И не надо будет умирать в очередях.Муж Янины Соколовой - банкир Владимир Литвин. Он заместитель председателя правления "Ощадбанка". Да, Янина не случайно упомянула "Ощадбанк". И она прекрасно понимает почему старики вынуждены ездить через линию фронта и умирают на блокпостах. Она прекрасно понимает, что ее муж - один из тех, кто несет ответственность за гибель людей в "коридорах смерти".
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Ронович Рон
Ронович Рон
леня зе, ахаха и муж её как и всё украинское быдло из высшего общества с корочкой атошника, сявка трусливая в окопе просидел два часа и уехал дальше бабло на войне делать.
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