"Я — б*ндеровка и свидомитка": Соколова ярко поддержала украинский язык

Журналистка Янина Соколова призвала украинцев поддерживать родной язык и навела пример из своей жизни. Она призналась, что украинизировала все свое ближайшее окружение, за что испытывает гордость.

Теплые слова в адрес украинского языка телеведущая озвучила во время онлайн-встречи с фанатами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Дома я говорю по-украински. И со своими друзьями, самыми близкими говорю по-украински. Я украинизировала практически все свое ближайшее окружение. Это я про тех, кто не был украинизирован до меня. Поэтому я бандеровка, хохлособака, свидомитка. Это моя искренняя позиция. Чем больше людей в этой стране будут говорить по-украински, тем больше и чаще они будут включать мозги", – уверена телеведущая.

Янина Соколова Facebook Янины Соколовой

Она удивилась тому, что в обществе часто звучит такой тезис с негативным подтекстом, как украинизация Украины. Особо часто это стало проявляться после принятия закона о языке 5670-д.

"Пока мы не будем говорить по-украински, мы не поймем – кто мы. Львиная доля украинцев вообще не понимают, кто они. Они не чувствуют себя украинцами. Они понимают: да, территория Украины, но мы родились в СССР либо в независимой Украине. Но четкого понимания, как у поляков, французов, британцев, – этого нет. Поэтому украинский язык – один из инструментов", – убеждена Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка поставила на место спикера МИД России Марию Захарову, которая возмутилась принятием в Украине закона о языке.

Она высмеяла ее невладение ситуацией, а также напомнила, как Россия на протяжении столетий пыталась уничтожить украинский язык.

Также Соколова выступила с проникновенной речью об украинском языке. Она отметила, что прежде всего, воспринимает его как залог безопасности родной страны и язык, который сопровождает каждую сферу ее жизни.

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