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"Взять вас в список? Все чисто?" Зеленский устроил новую горячую перепалку с журналисткой

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Президент Украины Владимир Зеленский вступил в спор с журналисткой в день съезда политической силы "Слуга народа".

Инцидент произошел "за кулисами" и был опубликован на YouTube-канале "Общественного ТВ Донбасса".

Достоверно не известно, с кем общался Зеленский. На кадрах слышно, как он назвал имя Кристина. Вероятно, перепалка произошла с журналисткой "Прямого", с которым у президента натянутые отношения.

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"Кристина, знаете, о чем я подумал? Может надо было вас взять в список? Чтобы вы сразу понимали, что происходит. Вы бы контролировали меня", - сказал Зеленский.

"Я хочу контролировать власть. Власть меняется, а мы работаем журналистами..." - ответила она.

"Спасибо за вашу работу. Но все чисто? Спасибо", - пошутил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно между Зеленским и журналисткой "Прямого" произошел конфликт во время его визита во Львовскую область из-за гибели шахтеров.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
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леня зе
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