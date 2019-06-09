"Взять вас в список? Все чисто?" Зеленский устроил новую горячую перепалку с журналисткой

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в спор с журналисткой в день съезда политической силы "Слуга народа".

Инцидент произошел "за кулисами" и был опубликован на YouTube-канале "Общественного ТВ Донбасса".

Достоверно не известно, с кем общался Зеленский. На кадрах слышно, как он назвал имя Кристина. Вероятно, перепалка произошла с журналисткой "Прямого", с которым у президента натянутые отношения.

"Кристина, знаете, о чем я подумал? Может надо было вас взять в список? Чтобы вы сразу понимали, что происходит. Вы бы контролировали меня", - сказал Зеленский.

"Я хочу контролировать власть. Власть меняется, а мы работаем журналистами..." - ответила она.

"Спасибо за вашу работу. Но все чисто? Спасибо", - пошутил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно между Зеленским и журналисткой "Прямого" произошел конфликт во время его визита во Львовскую область из-за гибели шахтеров.

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