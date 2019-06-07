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"Сбрасывают бомбы!" В Крыму возникла паника из-за российских военных

1.6тЧитать материал на украинском

Жители аннексированного Крыма в панике из-за мощных взрывов, которые произошли на полигоне "Опук".

По словам пресс-службы Черноморского флота России, на полигоне летчики отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации и противовоздушной обороны РФ проводят учения с использованием ракетного оружия.

"В рамках плановых учений экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ выполнили бомбометание по мишенному полю и провели стрельбу неуправляемым ракетным оружием по береговым целям, имитирующим долговременные огневые точки условного противника на побережье", – сообщили в ведомстве.

Военные

Военные

gorka-5.livejournal.com

Также отмечается, что в учениях принимают участие около десяти экипажей самолетов Черноморского флота России.

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Однако крымчане напуганы и пишут в сети гневные комментарии.

"Крым. Оккупанты на мысе "Опук" снова проводят военно-террористические учения: запускают ракеты, сбрасывают бомбы. Вероятно, с этими учениями связано дрожание земли, стекол и стен, которое ощутили многие жители Крыма накануне вечером", – пишет блогер канала "Крымский бандеровец".

"Что-то разводят нас, что это самолеты", "Самолеты каждый день летают, но взрывов нет. Так что никакая это не турбина", "Я скоро заикой стану", "Я аж подпрыгнул, в Камянке было очень слышно", – возмущаются крымчане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крым накрыло новое бедствие. В оккупированных Севастополе, Симферополе и Ялте (Крым) сильный ливень затопил улицы и дворы, автомобили ушли под воду.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Клоун введи войска, кричали крымчане. Спаси украиноязычных. (Но это не точно. Мне так видится)
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