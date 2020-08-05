Взрыв в порту Бейрута: стало известно о пострадавших украинцах

От взрыва в порту Бейрута пострадали несколько украинцев, – Осташ.

По меньшей мере несколько украинцев пострадали в результате мощного взрыва в порту ливанской столицы Бейруте 4 августа.

К счастью, серьезных травм у них нет. Об этом сообщил украинский посол в Ливане Игорь Осташ.

"Есть некоторые семьи, которые достаточно серьезно пострадали. В первую очередь, это дома и квартиры. Есть также незначительные травмы, например порезы или удары. Но очень серьезно пострадавших нет", – сказал он.

По его словам, пока речь идет о помощи в восстановлении домов или квартир.

"На сегодняшний день серьезных проблем, связанных с угрозой жизни, для украинцев нет", – еще раз отметил дипломат.

Также Осташ добавил, что посольство Украины в Ливане пытается разыскать информацию о якобы двух украинских кораблях из Мариуполя, которые могут находиться в районе ЧП. Он отметил: сейчас известно лишь, что серьезно пострадал корабль ООН, а относительно украинских граждан, в частности, моряков – такие данные отсутствуют.

"Все наши телефоны есть на сайте посольства. Просто введите "Посольство Украины в Ливане" – сразу увидите все телефоны горячей линии", – подчеркнул дипломат, призвав сообщать любую информацию об украинцах, которые могли пострадать в результате трагедии в Бейруте.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, соучредитель сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers Самир Мадани заявил, что в порту Бейрута (Ливан) в момент взрыва находилось два украинских судна из Мариуполя. Однако в МИД Украины отметили, что не могут пока подтвердить эту информацию.