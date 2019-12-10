"Взрослый" Зеленский и "озабоченный" Путин: психолог оценила брифинг в Париже

Психолог, профессор Национального университета "Львовская политехника" Елена Лещинская, проанализировав выступления на брифинге по итогам "нормандского саммита", пришла к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский не чувствовал себе менее уверенно, чем президент России Владимир Путин.

В то же время она заметила, что говорить о психологическом преимуществе одного из них нельзя. Об этом психолог рассказала OBOZREVATEL.

"Зеленский произвел на меня хорошее впечатление. Я крайне не приемлю эту модель видеообращений, когда он обращается к гражданам в артистической роли. Выступая на саммите, он говорил четко, ясно. Да, было видно, что он волновался, что он устал, но он был во взрослой позиции. И он был реально в роли президента. Он не производил впечатление ни маленького мальчика, ни побежденного", – сделала вывод психолог.

Говоря о выступлении Путина, она заметила, что президент России "ас коммуникации", имеющий большой опыт в политике. По мнению психолога, его выступление на саммите практически ничем не отличалось от других подобных выступлений.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что Путин "играл роль озабоченного дяди и отмежевывал себя от этого конфликта, от этой войны". "В этот раз он не вел себя агрессивным. Назвать его победителем я не могу", – резюмировала она.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе. Все подробности, фото и видео – в материале OBOZREVATEL.

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