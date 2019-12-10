Главная Новости
10 декабря • обновлено в 21:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Взрослый" Зеленский и "озабоченный" Путин: психолог оценила брифинг в Париже

1.9т
Читать материал на украинском

Психолог, профессор Национального университета "Львовская политехника" Елена Лещинская, проанализировав выступления на брифинге по итогам "нормандского саммита", пришла к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский не чувствовал себе менее уверенно, чем президент России Владимир Путин.

В то же время она заметила, что говорить о психологическом преимуществе одного из них нельзя. Об этом психолог рассказала OBOZREVATEL.

"Зеленский произвел на меня хорошее впечатление. Я крайне не приемлю эту модель видеообращений, когда он обращается к гражданам в артистической роли. Выступая на саммите, он говорил четко, ясно. Да, было видно, что он волновался, что он устал, но он был во взрослой позиции. И он был реально в роли президента. Он не производил впечатление ни маленького мальчика, ни побежденного", – сделала вывод психолог.

Говоря о выступлении Путина, она заметила, что президент России "ас коммуникации", имеющий большой опыт в политике. По мнению психолога, его выступление на саммите практически ничем не отличалось от других подобных выступлений.

Новости
Встреча "кролика и удава": Невзоров едко высказался о переговорах Зеленского и Путина

Вместе с тем она обратила внимание на то, что Путин "играл роль озабоченного дяди и отмежевывал себя от этого конфликта, от этой войны". "В этот раз он не вел себя агрессивным. Назвать его победителем я не могу", – резюмировала она.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе. Все подробности, фото и видео – в материале OBOZREVATEL.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Психология нормандский формат
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги