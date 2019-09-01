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Вжарит до +32: синоптики уточнили "осенний" прогноз погоды в Украине

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В понедельник, 2 сентября, в Украине ожидается сухая малооблачная погода практически повсеместно.

Только в Карпатах пройдет локальный дождь, гроза. Об этом синоптик Наталья Диденко заявила на своей странице в Facebook.

Температура воздуха будет 28...32 градусов тепла. Но ночью и утром будет + 12...17 градусов.

Солнечная погода по всей Украине

Солнечная погода по всей Украине

shutterstock

Новости
Осень начнется адской жарой: синоптики уточнили прогноз по Украине

"В Киеве погода наиболее благоприятной будет для мам школьников, все условия для красивых легких платьев, загадочных темных очков и светлой замшевой обуви или стильных белых кед: сухо, солнечно, тепло. Уже днем ​​максимально близко +30 градусов", – уточнила синоптик.

Погода в Украине 2 сентября

Погода в Украине 2 сентября

meteo.gov.ua

Отметим, что уже 3 сентября в Украине ожидаются грозы.

Погода в Украине 3 сентября

Погода в Украине 3 сентября

meteo.gov.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал прогноз погоды в Днепре на понедельник.

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Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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