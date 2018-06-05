Выступление "кровавого спецназа" в Энергодаре: в Нацгвардии сделали неожиданное заявление

Военные Национальной гвардии Украины не принимали участия в детском празднике 1 июня в Энергодаре Запорожской области, на котором была продемонстрирована имитация перерезания горла.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Энергодара со ссылкой на руководство воинской части НГУ.

Отмечается, что эти выступления "вызвали резонанс среди общественности и разлетелись по всем национальным СМИ".

4 июня на аппаратном совещании городским головой Энергодара Павлом Музыкой было начато расследование по данному факту.

"Руководство одной из воинских частей Национальной гвардии Украины утверждает, что их военные не были задействованы и не принимали участия в данном мероприятии", – передает пресс-служба горсовета.

Также подчеркивается, что в ближайшее время лица, "выдававшие себя за бойцов Национальной Гвардии", будут установлены и их действиям будет дана соответствующая оценка.

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