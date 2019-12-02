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2 декабря • обновлено в 20:15
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"Выстрел себе в ногу": назван важный нюанс в скандале со "слугой народа"

1.9т
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Попытки украинской власти ограничить свободу слова под предлогом борьбы с фейками могут обернуться "выстрелом себе в ногу".

Такое мнение высказала в эфире ObozTV бывшая замминистра информационной политики Украины, медиа-эксперт Татьяна Попова, комментируя громкое заявление нардепа от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк о необходимости "приглушить свободу слова".

"Это абсурд, это неправильное заявление как для бывшей журналистки и представителя правящей партии. Единственное, что нас сейчас серьезно отличает от России, это именно то, что у нас есть эта свобода. Если кто-то будет намекать на то, что ее можно прикрутить... Очень неправильное заявление и очень ошибочное", – заявила Попова.

По ее словам, Василевская-Смаглюк не должна была комментировать ситуацию с волонтером Марусей Зверобой с позиций свободы слова: "В ситуации Зверобой, они в своем видео запугивали президента и призывали взорвать гранату. Там были угрозы. Это к свободе слова не имеет никакого отношения".

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Как пояснила эксперт, в вопросе регулировки СМИ сейчас единственный спорный момент – это криминализация клеветы: "Я почему-то думаю, что они ее не проведут, потому что это бьет по основному украинскому мета-нарративу свобода. Это будет выстрел в ногу многократный, так сказать. Но они об этом говорят. "Я думаю, они это даже не будут пытаться проводить до конца года, как анонсировали".

В качестве альтернативы бывшая замминистра предложила наладить нормальную работу органов власти с журналистами. Также Попова рекомендовала адаптировать европейские законы по борьбе с фейками под украинские реалии.

"Выстрел себе в ногу": назван важный нюанс в скандале со "слугой народа"

facebook.com/ukrjournalist

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV свобода слова
Персоны
Маруся Зверобой Татьяна Попова Ольга Василевская-Смаглюк
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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