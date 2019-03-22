"Выпадет снег!" Синоптик рассказала о погодном сюрпризе в Украине

В Украине 23 марта местами ожидается снег и сильный ветер.

В Киеве осадки не прогнозируются, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Что завтра в Украине? Было бы странно, если бы без сюрпризов. В восточной части Украины выпадет снег! Есть даже вероятность мокрого снега на Запорожье и в Крыму. Плюс – порывистый ветер", – сообщила она.

По ее словам, на Левобережье будет облачно, на остальной территории страны ожидается сухая солнечная погода.

В Украине 23 марта в течение дня ожидается в среднем +6... +11. На Востоке 3-7 градусов тепла, в западной части +9... +14.

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В Киеве в субботу прогнозируется сухая и прохладная погода, температура составит +7 градусов. 24 марта в столице немного потеплеет, однако пройдет дождь.

"Переменчивая погода весной – это признак движения, жизни, гарантии того, что теплое лето обязательно будет", – резюмировала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова рассказала, что в Украине ожидается позднее и короткое лето в 2019 году.

По ее словам, метеорологическая осень наступит уже в конце августа.

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