|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Выпадет снег!" Синоптик рассказала о погодном сюрпризе в Украине

772Читать материал на украинском

В Украине 23 марта местами ожидается снег и сильный ветер.

В Киеве осадки не прогнозируются, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Что завтра в Украине? Было бы странно, если бы без сюрпризов. В восточной части Украины выпадет снег! Есть даже вероятность мокрого снега на Запорожье и в Крыму. Плюс – порывистый ветер", – сообщила она.

По ее словам, на Левобережье будет облачно, на остальной территории страны ожидается сухая солнечная погода.

В Украине 23 марта в течение дня ожидается в среднем +6... +11. На Востоке 3-7 градусов тепла, в западной части +9... +14.

Иллюстрация

Иллюстрация

Новости
Снегопады и заморозки: синоптик дал прогноз до середины весны в Украине

В Киеве в субботу прогнозируется сухая и прохладная погода, температура составит +7 градусов. 24 марта в столице немного потеплеет, однако пройдет дождь.

"Переменчивая погода весной – это признак движения, жизни, гарантии того, что теплое лето обязательно будет", – резюмировала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова рассказала, что в Украине ожидается позднее и короткое лето в 2019 году.

По ее словам, метеорологическая осень наступит уже в конце августа.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Погода в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
Погода в КиевеПрогноз погоды
Персона
Наталка Диденко
Место
УкраинаКиев
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения