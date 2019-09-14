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14 сентября • обновлено в 22:38
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Выпадет первый снег! Синоптики заявили о резком изменении погоды в Украине

7.4т Читать материал на украинском

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное похолодание, а на следующей недели в Карпатах даже возможен мокрый снег.

Согласно данным Укргидрометцента, в понедельник, 16 сентября, в северных областях страны ожидаются дожди, а 17-го осадки также накроют западные и восточные регионы.

Температура воздуха при этом опустится до 16-20 градусов тепла днем, и от +8 до +10 ночью. Местами сильный ветер, 15-18 м/с.

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Уже в среду и четверг, 18 и 19 сентября, дожди растянутся на всю Украину, а похолодание лишь усилится. На высокогорье Карпат ожидается мокрый снег и заморозки - ночью от +2 до +6, а днем в районе 10-16 градусов выше нуля.

Выпадет первый снег! Синоптики заявили о резком изменении погоды в Украине

meteo.gov.ua

Выпадет первый снег! Синоптики заявили о резком изменении погоды в Украине

meteo.gov.ua

Выпадет первый снег! Синоптики заявили о резком изменении погоды в Украине

meteo.gov.ua

Выпадет первый снег! Синоптики заявили о резком изменении погоды в Украине

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается резкое снижение температуры воздуха уже с 17 сентября подойдет циклон, из-за которого и начнутся дожди.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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