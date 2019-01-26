Выпадет 15 см: синоптики предупредили о новой снежной буре в Украине

В отдельных областях Украины в воскресенье, 27 января, ожидается прирост снежного покрова 8-15 см.

Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС. Погодные условия ухудшатся под конец недели в восьми областях.

Так, по данным Укргидрометцентра, 27 января ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, днем в Полтавской, Сумской и Харьковской областях ожидается сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной в Украине пока и не пахнет. С началом новой недели опять придут метели и минусовая температура.

Кроме того, с 5 февраля ожидается резкое снижение температуры – похолодать может до -30. В последние дни января ожидается оттепель. Но продлится она лишь до начала февраля.

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