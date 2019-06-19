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Вымрет 20% украинцев: появился тревожный прогноз на ближайшее время

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Население Украины до 2030 года сократится до 40,88 миллионов человек, а до 2050 – до 35,22 млн.

Такие данные содержаться в новом отчете ООН "Перспективы мирового народонаселения" за 2019 год.

"Наиболее существенное сокращение численности населения ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна – до 20% и более. Население Украины сократится на 19,9%", – сказано в документе.

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По данным ООН, по состоянию на 2019 год в Украине с учетом территорий аннексированного Крыма проживает 43,99 млн человек.

Аналитики прогнозируют, что к 2050 году численность населения сократится, как минимум, на 1% в 55 странах. В целом же, согласно отчету, в ближайшие 30 лет население планеты увеличится на 2 млрд человек – до 9,7 млрд.

Стало известно также, что будет с населением Украины до конца XXI века. Так, в ООН предсказали сокращение населения до 24,5 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые забили тревогу из-за демографии в Украине, заявив, что нации грозит полное исчезновение всего лишь за полтора века.

По прогнозам, если ситуация не изменится, то за 30 лет население страны уменьшится до 25 миллионов.

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Место
Украина
Тег
ООН
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Надо ускориться, к 24 году 2-3 милиона для обработки полей хватит, остальные на удобрения. Так сказал полу бог, полу человек Байден.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Не верьте! Полный трындёшь! Вна Украине сейчас 30 млн. человек! Так сказал Зеленский!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Х0хлы, вы такими темпами не доживёте до краха России))))))))))))))
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Пигин Макс, а где ты видал россиян окромя ускоглазых в Москве да Питере? Клоун...
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