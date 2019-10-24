Выходные на Новый год в Украине: стало известно, когда будем отрабатывать

На Новый год украинцы будут отдыхать четыре дня подряд – с 29 декабря по 1 января включительно, однако два рабочих дня (30 и 31 декабря) придется отработать.

Такое распоряжение утвердил еще предыдущий Кабинет министров Украины в январе 2019 года, оно осталось в силе. Всего в новогодне-рождественский период украинцев ждут восемь выходных.

Так, согласно документу, руководителям предприятий рекомендуется перенести рабочие дни:

с понедельника, 30 декабря, на субботу, 21 декабря;

со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.

Выходные на Новый Год в Украине: когда будем отработать today.ua

Напомним, в январе украинцы также будут иметь четыре выходных дня подряд – с 4 января по 7 января. Рабочий день 6 января решено перенести на субботу, 11 января. Такой график утвердил Кабмин на заседании 23 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство социальной политики показало график праздничных дней в 2020 году для Украинской. В распоряжении указаны и дни, которые рекомендуется сделать выходными из-за праздников. Впрочем, в Минсоцополитикы отметили, что решение о переносе рабочих дней принимает работодатель на основании рекомендательного распоряжения.

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