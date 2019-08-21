Выходные на День Независимости в Украине: сколько будем отдыхать

Самые длинные выходные в августе 2019 связаны с празднованием Дня НезависимостиУкраины.

Это - государственный праздник Украины, который отмечается ежегодно 24 августа. Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 24, 25 и 26 числа текущего месяца.

Кроме того, 23 августа рабочий день будет сокращен на один час.

День Независимости "КП в Украине"

Отметим, что во всех городах праздновать День Независимости будут по-своему. Общей для всех будет национальная минута молчания – в 9:30 по Украине прозвучат сто ударов колокола.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года украинцев ждет 10 нерабочих дней, включая государственные праздники.

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