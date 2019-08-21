Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Выходные на День Независимости в Украине: сколько будем отдыхать

678 Читать материал на украинском

Самые длинные выходные в августе 2019 связаны с празднованием Дня НезависимостиУкраины.

Это - государственный праздник Украины, который отмечается ежегодно 24 августа. Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 24, 25 и 26 числа текущего месяца.

Кроме того, 23 августа рабочий день будет сокращен на один час.

Новости
Длинный рабочий день и 6 новых выходных: новые правки в КЗоТ

День Независимости

День Независимости

"КП в Украине"

Отметим, что во всех городах праздновать День Независимости будут по-своему. Общей для всех будет национальная минута молчания – в 9:30 по Украине прозвучат сто ударов колокола.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года украинцев ждет 10 нерабочих дней, включая государственные праздники.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...