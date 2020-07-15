Выходные на День Независимости 2020: когда и сколько будут отдыхать украинцы

В Украине 24 августа традиционно отмечается День Независимости. В 2020 году праздник приходится на понедельник, поэтому этот день будет официальным выходным.

Таким образом, украинцев ждут три выходных подряд, с субботы по понедельник включительно, – 22, 23 и 24 августа.

Впервые в Украине День независимости отпраздновали 16 июля 1991 года – спустя год после того как 21 июля 1990 года Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Также 16 июля 1990 года Верховный совет УССР принял постановление "О Дне провозглашения независимости Украины".

Военный парад на День Независимости Украины в 2017 году

А 24 августа 1991 года был принят Акт провозглашения независимости Украины, который был подтвержден на Всеукраинском референдуме. Поэтому новым постановлением от 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины перенесла празднования Дня Независимости на 24 августа.

В этот важный государственный праздник по всей Украине проходят праздничные шествия, военные марши, парады, концерты, к знаковым памятникам возлагают цветы. Отмечают День Независимости и за границей – разнообразными акциями, митингами, флешмобами, концертами и другими мероприятиями.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет в августе 2020 года.