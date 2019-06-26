Выходные и праздники в июле-2019 в Украине: сколько будем отдыхать

Июль-2019 будет для украинцев куда более тяжелым в плане труда. Так, после нескольких длинных выходных в июне, во втором месяце лета ожидаются лишь стандартные дни отдыха.

В частности, из 31 дня отгулять сможем только восемь. Кроме того, месяц начнется и закончится рабочими днями, а количество уик-эндов сократится с пяти до четырех.

Лето в Украине Иллюстрация

В то же время июль не будет таким скучным, как может показаться на первый взгляд. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с праздниками, которые традиционном отмечают в этом месяце:

1 июля — День архитектуры Украины

2 июля — День работника государственной налоговой службы Украины

6 июля — День войск ПВО Вооруженных Сил Украины

7 июля — День работника природно-заповедного дела

7 июля — День Военно-морских Сил Украины

11 июля — Всемирный день народонаселения

12 июля — Всемирный день бортпроводника

14 июля — День рыбака

16 июля — День бухгалтера

18 июля — Международный день Нельсона Манделы

21 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

26 июля — День системного администратора

28 июля — День флота Украины

28 июля — Международный день борьбы с вирусными гепатитами

28 июля — День PR-специалиста

28 июля — День работников торговли.

Не стоит также забывать, что с 6 на 7 июля в Украине отмечают один из самых популярных летних праздников – Ивана Купала.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, кардинальных изменений погоды в последнюю неделю июня, а также в остальные два месяца лета в Украине, ожидать не стоит.

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