Выходные и праздники в июле-2019 в Украине: сколько будем отдыхать

Июль-2019 будет для украинцев куда более тяжелым в плане труда. Так, после нескольких длинных выходных в июне, во втором месяце лета ожидаются лишь стандартные дни отдыха.
В частности, из 31 дня отгулять сможем только восемь. Кроме того, месяц начнется и закончится рабочими днями, а количество уик-эндов сократится с пяти до четырех.
Лето в Украине
Иллюстрация
В то же время июль не будет таким скучным, как может показаться на первый взгляд. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с праздниками, которые традиционном отмечают в этом месяце:
1 июля — День архитектуры Украины
2 июля — День работника государственной налоговой службы Украины
6 июля — День войск ПВО Вооруженных Сил Украины
7 июля — День работника природно-заповедного дела
7 июля — День Военно-морских Сил Украины
11 июля — Всемирный день народонаселения
12 июля — Всемирный день бортпроводника
14 июля — День рыбака
16 июля — День бухгалтера
18 июля — Международный день Нельсона Манделы
21 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
26 июля — День системного администратора
28 июля — День флота Украины
28 июля — Международный день борьбы с вирусными гепатитами
28 июля — День PR-специалиста
28 июля — День работников торговли.
Не стоит также забывать, что с 6 на 7 июля в Украине отмечают один из самых популярных летних праздников – Ивана Купала.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, кардинальных изменений погоды в последнюю неделю июня, а также в остальные два месяца лета в Украине, ожидать не стоит.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся