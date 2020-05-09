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9 мая • обновлено в 09:22
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Выходной 9 мая в Украине отменят? Глава института Нацпамяти дал ответ

3.4т
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Вопрос отмены в Украине официального выходного в День победы 9 мая нужно обсудить с гражданами.

Как заявил в интервью hromadske председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, лично он не видит никакой необходимости привязывать выходной к 9 мая.

Антон Дробович не видит необходимости в выходном 9 мая

Антон Дробович не видит необходимости в выходном 9 мая

"Можно сделать 8-го, можно отменить. С точки зрения национальной памяти, это вопрос второстепенный", – отметил он.

По мнению Дробовича, к этому надо подойти "с научной точки зрения" – провести опрос, спросить граждан, посоветоваться с экспертами.

Он добавил, что в этом вопросе важен "принцип информированного согласия".

"Если что-то хотят сделать с тобой, с твоим телом, с твоим будущим, тебя должны проинформировать и предложить выбор. Роль УИНП проинформировать граждан, сделать максимально доступным то, что было искривлено, искажено, оболганно ранее, и предложить определяться", – подчеркнул глава института.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович предлагал перенести выходной с 9 (День Победы) на 8 мая – День примирения и памяти – из-за массовых политических провокаций.

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Тема
День Победы
Персона
Антон Дробович
Место
Украина
Теги
победа Институт национальной памяти
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Петров Сергей
Петров Сергей
дробович, ты ошибка природы, пид@рок.
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Че**н Борис
Че**н Борис
У этого Дробовича тоже наверняка справка как у Парубия с Черновол есть.
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Ковпак Сидор
Ковпак Сидор
Иди к китайской горе,вы6 ля док соровский
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