Выходной 9 мая в Украине отменят? Глава института Нацпамяти дал ответ

Вопрос отмены в Украине официального выходного в День победы 9 мая нужно обсудить с гражданами.

Как заявил в интервью hromadske председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, лично он не видит никакой необходимости привязывать выходной к 9 мая.

Антон Дробович не видит необходимости в выходном 9 мая

"Можно сделать 8-го, можно отменить. С точки зрения национальной памяти, это вопрос второстепенный", – отметил он.

По мнению Дробовича, к этому надо подойти "с научной точки зрения" – провести опрос, спросить граждан, посоветоваться с экспертами.

Он добавил, что в этом вопросе важен "принцип информированного согласия".

"Если что-то хотят сделать с тобой, с твоим телом, с твоим будущим, тебя должны проинформировать и предложить выбор. Роль УИНП проинформировать граждан, сделать максимально доступным то, что было искривлено, искажено, оболганно ранее, и предложить определяться", – подчеркнул глава института.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович предлагал перенести выходной с 9 (День Победы) на 8 мая – День примирения и памяти – из-за массовых политических провокаций.

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