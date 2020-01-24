"Выглядит унизительно!" Украинцы возмутились из-за скандала с Румынией и речи Зеленского

Депутат партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев убежден, что скандал в Румынии через речь президента Украины Владимира Зеленского в которой он упомянул о том, как румыны заняли северную Буковину, вспыхнул из-за непрофессионализма Офиса президента.

Как он напомнил на своей странице в Facebook, речь Зеленского на День Соборности, в котором говорилось о Северной Буковине, в ОП перевели своеобразно: с "Румыния заняла Северную Буковину" в английском переводе на официальном сайте получилось "оккупировала Северную Буковину".

"Атлас им в ОП уже дарили? Теперь подарите кто им сборник соглашений, подписанных на Парижской мирной конференции после Первой Мировой. И школьный учебник по истории тоже. Сен-Жерменское мирное соглашение в ст.59 предусмотрело эту часть позорного послевоенного раздела Украины вопреки воле украинцев, следовательно именно об оккупации Северной Буковины, с точки зрения международного права, говорить безграмотно. И, как оказалось, с последствиями", – написал нардеп.

Украинцы возмутились из-за скандала с Румынией и речи Зеленского

Он отметил, что после скандала, поднятого румынами, в переводе все исправили, впрочем посол Украины должен был долго все объяснять и "тушить пожар".

По словам Арьева, ситуация выглядит унизительно, ведь дипломатический конфликт возник на ровном месте и из-за непрофессионализма, а не по принципиальным вопросам.

"И его вполне можно было бы не избежать, а не иметь вообще, если бы в управлении государством принимали участие профессиональные люди, а не то что сейчас. Поэтому надо этот позор заканчивать, пока еще совсем не поздно. Список фейлов растет едва ли не каждый день", – добавил он.

Под его постом украинцы выражают возмущение. Некоторые предполагают, что большое количество "фейлов", которые делают в Офисе президента, может быть спланированной акцией для разрушения имиджа Украины.

"Вам не кажется, что эти фейлы – умышленные, что разрушение международного имиджа Украины является целью деятельности "команды", а не побочным эффектом?", "А есть такое место, вообще, где зеленый руководитель еще не опозорил Украину?", "Опять: "вынаснетакпоняли..." Эта "команда" способна и с марсианами нас перессорить даже если тех марсиан, и нет вообще", "Такое количество дипломатических зашкваров уже выглядит как хорошо спланированная системная деятельность", "Не представляю тех камикадзе, которые возьмутся восстанавливать государство после "спасителей страны". Разрушенная экономика, испорченные от осины с партнерамы ... Не позавидуешь", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский утром 22 января поздравил украинский с Днем Соборности. Опубликовано видео речи.

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