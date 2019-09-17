Зеленского ждет опасная встреча с Путиным: чего ждать украинцам от "нормандского формата"

Встреча лидеров стран "нормандского формата" вероятнее всего произойдет уже в сентябре этого года. Желание провести саммит как можно быстрее уже выразили Франция, Германия и Украина, ответа ждут только от России.

По заявлению украинского президента Владимира Зеленского, на встрече "нормандской четверки" будут обсуждаться все пункты Минских соглашений, а также возможность имплементации так называемой "формулы Штайнмайера".

Какие опасные решения для Украины могут принять лидеры "нормандского формата" – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Украина, Германия и Франция настаивают на проведении встречи "нормандской четверки" в ближайшее время.

Одной из ключевых тем саммита станет возможность реализации "формулы Штайнмайера", которая предполагает проведение выборов на Донбассе, а уже после выведения российских войск и установления контроля над украинско-российской границей со стороны украинских властей.

На согласовании данного "плана" настаивают Россия и Франция.

После встречи глав "нормандского формата" есть вероятность проведения второго этапа обмена пленными между Украиной и Россией.

Формула Штайнмайера

Одной из главных тем, которую будут рассматривать лидеры на саммите в "нормандском формате" – согласование и реализация так называемой "формулы Штайнмайера". Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, по его словам это станет "одним из самых сложных вопросов" обсуждаемых на встрече.

Данная формула – это компромиссный порядок выполнения Комплекса мер, который был согласован еще в феврале 2015 года тогдашними лидерами Украины, России, Франции и Германии Петром Порошенко, Владимиром Путиным, Франсуа Олландом и Ангелой Меркель.

Первые участники "нормандского формата"

В документе, среди прочего, прописывалось: полное прекращение огня с 15 февраля; отвод войск; амнистия и помилование участников боевых действий; обмен заложниками "всех на всех"; предоставление Донбассу особого статуса; восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта; проведение местных выборов по украинскому законодательству.

К сожалению, ни один из пунктов Комплекса выполнен не был, не в последнюю очередь из-за того, что стороны не смогли договорится, в каком порядке будут выполняться пункты соглашения.

Украина настаивает на том, что в первую очередь на Донбассе прекращается огонь, отводятся российские войска, устанавливается контроль над границей и только потом проводятся выборы по украинскому законодательству.

В свою очередь Россия считает, что сначала на Донбассе нужно провести выборы, а затем уже все остальное.

Учитывая такое положение дел, бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, предложил компромиссный вариант, который предполагал принятие Верховной Радой Украины закона о проведении выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, до разоружения боевиков и вывода иностранных войск из Донбасса. Выборы должны были пройти под присмотром ОБСЕ.

Франк-Вальтер Штайнмайер

В случае, если представители миссии не смогут подтвердить, что выборы прошли в соответствии с украинским законодательством и европейским стандартам, результаты волеизъявления будут аннулированы.

Если же выборы будут признаны международными наблюдателями законными – Украина предоставляет ОРДЛО особый статус, и только после этого из оккупированной территории выводятся боевики и восстанавливается контроль над украинско-российской границей.

То есть, такой план вполне устраивал Российскую Федерацию, но Украина наотрез отказывалась следовать такой формуле. "Формула Штайнмайера" так и не была "зафиксирована на бумаге" и согласована всеми участниками "нормандской четверки".

Теперь же, на вероятной встрече лидеров "нормандского формата" стороны вновь поднимут вопрос имплементации данной формулы. По словам Зеленского, это станет "одним из самых сложных вопросов" обсуждаемых на саммите.

Быть ли выборам на Донбассе

Позиция украинской стороны при президентстве Петра Порошенка была однозначной – до вывода российских войск, никаких выборов на оккупированной территории быть не может.

Такой же позиции придерживаются и в США, так спецпредставитель США Курт Волкер и временный поверенный в делах государства в Украине Уильям Тейлор во время форума YES в Киеве заявили, что проведение выборов в ОРДЛО возможно лишь в том случае, если Россия сможет гарантировать безопасность в регионе.

Курт Волкер УНИАН

"Свободные честные выборы могут быть только в свободной безопасной среде. Чтобы этого достичь, нужно сначала решить вопросы безопасности", – сказал Волкер, отметив, что сейчас РФ не демонстрирует желания пойти на такой шаг.

Тейлор же четко подчеркнул, что российских войск не может быть на Донбассе во время проведения выборов.

В свою очередь Зеленский заявил, что решение по "формуле Штайнмайера" будут принимать лидеры четырех государств – Украины, России, Германии и Франции.

Но, по убеждению бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, Франция и Россия, при пассивной позиции Германии, будут настаивать на выполнении данной формулы.

Экс-чиновник сомневается, что при таком натиске Зеленскому удастся устоять во время проведения "нормандской" встречи и не согласиться на те предложения, к которым Украину подталкивает РФ вместе с Францией.

"С моей точки зрения, это крайне негативный процесс. В чем заключается смысл формулы Штайнмайера? Она заключается в следующем: сначала – выборы, потом – статус, и после этого – выведение войск и восстановление контроля над территорией и границей. Я считаю такую последовательность абсолютно неприемлемой. Это свидетельствует только о том, что нам пытаются в тело здорового унитарного государства "втюхать" такой очаг гангрены, который начнет гнить", – заявил Тука в эфире ObozTV.

Дожмут или не дожмут украинскую сторону другие участники переговоров, будет зависеть от того, как украинская делегация будет формировать свою защитную позицию, считает эксперт-международник Юлия Осмоловская. Если исходить из того, что это опасно для украинских национальных интересов, тогда Украина должна четко сформулировать встречные условия того, что привязывать к выполнению этой "формулы Штайнмайера".

"Тактическим решением на этом этапе могли бы быть попытки украинской делегации говорить об инвентаризации всех Минских договоренностей и работу над единым пониманием выполнения каждого из пунктов. Кто должен выполнять, обязательства сторон, санкции за невыполнение, сроки, и так проработать по всему тексту Минских соглашений", – сказала в комментарии OBOZREVATEL международник.

По ее словам, у Украины есть главный аргумент на требования России выполнить "формулу Штайнмайера" – эта формула нигде не зафиксирована, и нет никаких доказательств, что она була согласована украинской стороной.

Однако, у РФ проявилась определенная тактика, благодаря которой, она сможет склонить украинскую сторону на выполнение своих условий.

"Я не исключаю, что РФ в свои тактике использовала момент обмена пленными для того, чтобы создать жажду у украинской делегации к новым победам. Российская сторона могла это делать с дальним прицелом, как раз для того, чтобы создать повышенное ожидание конкретных побед от Зеленского со стороны украинцев, и тем самым усилить внутреннее давление на украинского президента в обществе", – говорит Осмоловская.

"Этот фактор давления, времени, неотложности и потребности, это то, что РФ использует в своей переговорной стратегии для того, чтобы создать для оппонента неудобные условия, и он принимал решение под давлением тех или иных факторов", – добавила она.

Впрочем, вероятность того, что украинская делегация во главе с украинским президентом таки пойдет на компромиссы существует. Но, не из-за давления Франции, Германии или России, а учитывая украинские национальные интересы.

Более того, по мнению эксперта-международника Павла Рудякова, проведение выборов на Донбассе может состоятся уже в 2020 году.

"Апрель-май-июнь 2020 года – это вполне реально", – заявив он, отметив, что о полном выводе российских войск речи не идет, но скорее всего будет разведение войск по всей линии разграничения.

"Контроль над границей станет следующим этапом, который может начаться во второй половине 2020 года", – сказал Рудяков в комментарии OBOZREVATEL.

Второй этап обмена пленными

Первыми об очередном масштабном обмене заговорили российские СМИ. По их источникам, это якобы может произойти после саммита в "нормандском формате".

Такую же информацию подтвердил адвокат Валентин Рыбин. Конкретные сроки пока не обсуждались.

"Я не знаю, будут ли в этом участвовать мои подзащитные, поскольку еще нет даже понимания, точно ли будет второй этап и когда он пройдет. Но пока всё, что называется, "находится в работе", поэтому, когда и кто конкретно — неизвестно", — сказал Рыбин.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал, что надо стремиться к возвращению всех граждан домой.

"Продолжение обмена, безусловно, необходимо. И менять надо всех на всех. Нельзя с этим затягивать слишком долго, поскольку человек не должен сидеть по сфабрикованным обвинениям", — добавил он.

По мнению Рудякова, обмен пленными произойдет несмотря на то, состоится встреча в "нормандском формате" или нет. Его проведут в рамках Минских договоренностей по формуле "всех на всех".

"Насколько мне известно, этот процесс уже идет, но одна из проблем, это именно списки, кто такие "все", и кто такие на "всех". Но я думаю, что обмен состоится в этом году. При последнем обмене был достигнут компромисс, что наглядно показывает передача РФ Цемаха и Вышинского. Сначала говорили, что это невозможно, но впоследствии оказалось наоборот. Такой алгоритмы будет установлен и в дальнейшем", – заявил международник.

Долгожданная встреча

Обсуждение о возможном проведении саммита в "нормандском формате" активно развилось после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины в апреле 2019 года.

Владимир Зеленский

К тому же, смена уже двух участников переговоров последней встречи нормандской четверки в 2016 году, а именно от Франции и Украины, также стало объективной причиной в необходимости проведения очередной встречи.

И только в Кремле звучали заявления об отсутствии оснований для проведения саммита. Как утверждал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, без какого-либо продвижения в выполнении пунктов Минских договоренностей, подобная встреча не имеет смысла. К тому же в РФ подтвердили, что никаких переговоров о проведении встречи лидеров нормандской четверки не происходит.

Но все кардинальным образом изменилось уже к концу лета этого года. На саммите G7 канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о подготовке к проведению саммита в "нормандском формате" в самое ближайшее время. Эта же возможность неделей ранее обсуждалась на встрече между российским и французским президентом на встрече в Париже.

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Как подчеркнула немецкий канцлер, новая встреча должна поспособствовать прогрессу в воплощении Минских договоренностей.

Одним из оснований для проведения саммита, стало разведение войск в Станице Луганской и так называемое "хлебное перемирие", о чем стороны договорились в рамках переговорного процесса в Минске.

Но главным толчком все же стал масштабный обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. В тот день домой вернулись 35 узников Кремля, в том числе Олег Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Павел Гриб и военнопленные украинские моряки.

Встреча пленных в Украине Администрация президента

На данный момент конкретной даты проведения саммита нет. Известно, что 2 сентября встречу провели политические советники глав четырех стран "нормандского формата", на основании их отчета главы Украины, России, Франции и Германии должны будут определится с датой. Владимир Зеленский настаивает, чтобы встреча произошла уже в сентябре.

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