Террорист "ЛНР" Александр Костин был задержан представителями оккупационной власти по целому списку статей обвинения и пожаловался на нарушения в судебных заседаниях и неправомерные действия "правоохранителей".

Соответствующее заявление террориста опубликовал в Twitter блогер Necro Macer, иронично подписав пост: "Обожаю, когда бывшие члены начинают жаловаться на лаосское "правосудие". Зубы выбили, понимаешь, при задержании и позвоночник повредили. Делов-то".

Так, Костин направил заявление "генеральному прокурору ЛНР" с просьбой разобраться по факту нарушения на судебных заседаниях, где не ведется аудиозапись и не дают ознакомиться с протоколами.

"Полиция ЛНР" Схид.info

Кроме того, как сказано в заявлении, дом был обыскан без его присутствия. При этом "представители власти" взломали все помещения и украли личные вещи. Когда он вернулся домой, "сотрудники полиции" нанесли ему увечия, в часности: выбили зубы, нанесли травму позвоночника и, надев наручники, увезли в неизвестном направлении.

Как сказано в обвинительном заключении по делу Костина, ему инкриминируется незаконное завладение транспортным средством, крупной суммой денег, разбойное нападение, преступный сговор и ряд других обвинений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Черногоровка в "ЛНР" прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали пятеро детей.

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