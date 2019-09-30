"Выбили зубы, нанесли увечия": террорист "ЛНР" пожаловался на "русский мир"

Террорист "ЛНР" Александр Костин был задержан представителями оккупационной власти по целому списку статей обвинения и пожаловался на нарушения в судебных заседаниях и неправомерные действия "правоохранителей".
Соответствующее заявление террориста опубликовал в Twitter блогер Necro Macer, иронично подписав пост: "Обожаю, когда бывшие члены начинают жаловаться на лаосское "правосудие". Зубы выбили, понимаешь, при задержании и позвоночник повредили. Делов-то".
Так, Костин направил заявление "генеральному прокурору ЛНР" с просьбой разобраться по факту нарушения на судебных заседаниях, где не ведется аудиозапись и не дают ознакомиться с протоколами.
"Полиция ЛНР"
Схид.info
Кроме того, как сказано в заявлении, дом был обыскан без его присутствия. При этом "представители власти" взломали все помещения и украли личные вещи. Когда он вернулся домой, "сотрудники полиции" нанесли ему увечия, в часности: выбили зубы, нанесли травму позвоночника и, надев наручники, увезли в неизвестном направлении.
Список статей обвинения у #Костин'а тоже прикольный https://t.co/pXFIJEFo0H #Август #2ак #роа pic.twitter.com/p2IpxgpbGR— Necro Mancer (@666_mancer) September 30, 2019
Как сказано в обвинительном заключении по делу Костина, ему инкриминируется незаконное завладение транспортным средством, крупной суммой денег, разбойное нападение, преступный сговор и ряд других обвинений.
Обожаю, когда бывшие члены начинают жаловаться на лаосское "правосудие". Зубы выбили, понимаешь, при задержании и позвоночник повредили. Делов-то #русскиймир https://t.co/pXFIJEFo0H #Август #2ак #роа #Костин pic.twitter.com/971WWcD01l— Necro Mancer (@666_mancer) September 30, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Черногоровка в "ЛНР" прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали пятеро детей.
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