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30 сентября • обновлено в 19:10
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"Выбили зубы, нанесли увечия": террорист "ЛНР" пожаловался на "русский мир"

8.5т Читать материал на украинском

Террорист "ЛНР" Александр Костин был задержан представителями оккупационной власти по целому списку статей обвинения и пожаловался на нарушения в судебных заседаниях и неправомерные действия "правоохранителей".

Соответствующее заявление террориста опубликовал в Twitter блогер Necro Macer, иронично подписав пост: "Обожаю, когда бывшие члены начинают жаловаться на лаосское "правосудие". Зубы выбили, понимаешь, при задержании и позвоночник повредили. Делов-то".

Так, Костин направил заявление "генеральному прокурору ЛНР" с просьбой разобраться по факту нарушения на судебных заседаниях, где не ведется аудиозапись и не дают ознакомиться с протоколами.

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"Полиция ЛНР"

"Полиция ЛНР"

Схид.info

Кроме того, как сказано в заявлении, дом был обыскан без его присутствия. При этом "представители власти" взломали все помещения и украли личные вещи. Когда он вернулся домой, "сотрудники полиции" нанесли ему увечия, в часности: выбили зубы, нанесли травму позвоночника и, надев наручники, увезли в неизвестном направлении.

Как сказано в обвинительном заключении по делу Костина, ему инкриминируется незаконное завладение транспортным средством, крупной суммой денег, разбойное нападение, преступный сговор и ряд других обвинений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Черногоровка в "ЛНР" прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали пятеро детей.

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Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Валевич Борис
Валевич Борис
Сволочь не благодарная - его освободили от "биндер" а оно еще скулит
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70rus xxx
70rus xxx
Да,это беспредел,террориста побили.ПОЗОРРРР!!!!!На Окраине не так.При задержание сперва преподносят букет цветов,потом ласково просимо пройти до машины,и попросить разрешение у террориста на задержание его.Если откажется,попросят у него прощение и отпустят.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Зубы выбили..." ... Что-то знакомое.... Вчера в обоссе за Украину читал!
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Кор Павел
Кор Павел
Kuksov Micha, да во Львове полицейские избили и здевались что он с 4 этажа выпрагнул. Но это осталось без внимания
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