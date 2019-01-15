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''Вы – рабы!'' В Крыму оккупанты устроили бунт из-за "российских Курил"

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Оккупационные власти запретили в Севастополе в аннексированном Крыму провести митинг в поддержку принадлежности Курильских островов России.

Об этом сообщил в Twitter блогер Крымский бандеровец. Комичность всей ситуации в том, по его словам, что активистов отправили на периферию.

"Это до оккупации вам было позволено скакать на Нахимова (памятник выдающемуся флотоводцу в центре Севастополя – Ред.), а теперь вы – рабы и отработанный материал. Создавайте "самооборону" и в бой. Или кишка тонка?" – написал он.

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Курильские острова

Курильские острова

Инфореактор

Из сообщения СМИ, которым поделился блогер, следует, что организаторы пикета – блогер Алексей Процко и политолог Всеволод Радченко – планировали провести акцию 18 января и подали документы заблаговременно. Но фактически получили отказ.

Причиной указали то, что площадка у памятника Екатерины II занята новогодней "колесницей с конями", митингующим же предложили провести акцию на периферии, где нет публики, соответственно и теряется весь смысл мероприятия.

''Вы – рабы!'' В Крыму оккупанты устроили бунт из-за "российских Курил"

Twitter Крымский бандеровец

"Отдавать острова никто не собирается, заявил Лавров (глава МИД РФ – Ред.), так что пикет могли бы и разрешить. Но севастопольцам следует помнить: даже поддерживать начальство в России можно только по отмашке сверху. Ведь мнение начальства постоянно меняется", – говорится в предложенной статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предположили, что Кремль попытается провести на Курилах "народный референдум" по примеру Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Сергей Лавров
Место
Украина
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Medved George
Medved George
Нет ни каких русских Курил! Есть, оккупированные россией японские острова! Котрые, кстати, придётся вернуть!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Мне интересно,что этот "Крымский Бандеровец" делает в "анексированом" Крыму?Если ему там при России так плохо,что он кроме гумна ничего другого есть не может)Или он как Цимбалита в сердце "Мордора" ведёт информационное сопротивление?)
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Холуи Крыма должны знать своё место!
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