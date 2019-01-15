''Вы – рабы!'' В Крыму оккупанты устроили бунт из-за "российских Курил"

Оккупационные власти запретили в Севастополе в аннексированном Крыму провести митинг в поддержку принадлежности Курильских островов России.

Об этом сообщил в Twitter блогер Крымский бандеровец. Комичность всей ситуации в том, по его словам, что активистов отправили на периферию.

"Это до оккупации вам было позволено скакать на Нахимова (памятник выдающемуся флотоводцу в центре Севастополя – Ред.), а теперь вы – рабы и отработанный материал. Создавайте "самооборону" и в бой. Или кишка тонка?" – написал он.

Курильские острова Инфореактор

Из сообщения СМИ, которым поделился блогер, следует, что организаторы пикета – блогер Алексей Процко и политолог Всеволод Радченко – планировали провести акцию 18 января и подали документы заблаговременно. Но фактически получили отказ.

Причиной указали то, что площадка у памятника Екатерины II занята новогодней "колесницей с конями", митингующим же предложили провести акцию на периферии, где нет публики, соответственно и теряется весь смысл мероприятия.

Twitter Крымский бандеровец

"Отдавать острова никто не собирается, заявил Лавров (глава МИД РФ – Ред.), так что пикет могли бы и разрешить. Но севастопольцам следует помнить: даже поддерживать начальство в России можно только по отмашке сверху. Ведь мнение начальства постоянно меняется", – говорится в предложенной статье.

Крым. Севастопольской вате оккупанты запретили митинговать в центре города в поддержку российский Курил. Это до оккупации вам было позволено скакать на Нахимова, а теперь вы - рабы и отработанный материал. Создавайте "самооборону" и в бой. Или кишка тонка? https://t.co/7eXGgkoPPC pic.twitter.com/LMrN4iqDmy — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 15 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предположили, что Кремль попытается провести на Курилах "народный референдум" по примеру Крыма.

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