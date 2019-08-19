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"Нужны костыли": Вятрович указал на главную катастрофу Украины

1.1т Читать материал на украинском

Все беды современной Украины связаны с тем, что на протяжении многих веков она находилась под российским гнетом и не имела возможности почувствовать себя самобытным государством.

К тому же все усугублялось физическим и культурным геноцидом, отметил директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович в интервью "Украинской правде".

"Проблема украинцев в том, что мы – посткоммунистическая нация, которая находилась под тоталитарным режимом, а он ставил себе целью переиначивать людей, ломать общество. Еще хуже, что мы – нация постгеноцидная. Голодомор унес жизни миллионов людей, и последствия этого ощущаются в демографическом и психологическом плане до сих пор", – говорит он.

Историк подчеркнул, что в придачу ко всему украинцы еще и являются постколегиальной нацией, поскольку не имели своего государства сотни лет. В итоге все это дало такой результат: в Украине сформировалось общество, которое в значительной степени инфантильно и часто не готово всерьез воспринимать те вызовы, которые есть.

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"Наше общество готово слышать какие-то сладкие вещи, даже осознавая, что они лживы, даже понимая, что от сказанного будут отказываться, называть это шутками. Это, к сожалению, последствия нашей тяжелой истории", – подчеркивает Вятрович.

По его словам, Украина сейчас нуждается в законах о государственном языке, потому что украинский сотни лет уничтожали. При таких обстоятельствах, уверен директор УИНП, говорить о том, что он возродится без государственной поддержки, не приходится.

Владимир Вятрович

Владимир Вятрович

"Газета 2000"

"Чтобы он поднялся, нужны государственные костыли, которые некоторое время будут держать", – говорит Вятрович.

Он добавил, что аналогичная ситуация обстоит и со становлением национальной памяти – пока государство не может обойтись без временных специальных институтов.

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"Потому что мы являемся страной, где национальная память была умышленно уничтожена. Вы можете увидеть, что страны, где существуют институты национальной памяти, это – посткоммунистические страны. Нет института национальной памяти в Британии, Франции, потому что в этом нет необходимости. В Украине эта потребность временная, нам необходимо создать условия для восстановления национальной памяти и тогда, очевидно, этот институт станет не нужен. Но это все преодоление нашего тяжелого прошлого", – резюмировал Вятрович.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Вятрович предупредил, что если украинцы откажутся от достижений, которых удалось добиться за годы после Майдана, то вновь вернутся к тотальной российской экспансии и потере вектора развития как самобытная нация.

  • Он считает, что все достижения Майдана украинцы стали воспринимать как данность и теперь хотят ввергнуть в забвение тех людей, которые сделали революционные изменения возможными.

  • Также Вятрович предупредил, что намерение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум о вопросе формата переговоров с Россией по поводу войны грозит исчезновением Украины.

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Персона
Владимир Вятрович
Место
Украина
Тег
Институт национальной памяти
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Serov Oleg
Serov Oleg
что за пессимизм,вова-дол.боёб?неуж,твой институт на ладан дышит?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Шеф института Альцгеймера прямым текстом сказал, шо государства Украина не существовало до 1991г.СУХЕС!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Молодец, главное обос....ть Россию)))))))) Героя украины уже дали?
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