"Нужны костыли": Вятрович указал на главную катастрофу Украины

Все беды современной Украины связаны с тем, что на протяжении многих веков она находилась под российским гнетом и не имела возможности почувствовать себя самобытным государством.

К тому же все усугублялось физическим и культурным геноцидом, отметил директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович в интервью "Украинской правде".

"Проблема украинцев в том, что мы – посткоммунистическая нация, которая находилась под тоталитарным режимом, а он ставил себе целью переиначивать людей, ломать общество. Еще хуже, что мы – нация постгеноцидная. Голодомор унес жизни миллионов людей, и последствия этого ощущаются в демографическом и психологическом плане до сих пор", – говорит он.

Историк подчеркнул, что в придачу ко всему украинцы еще и являются постколегиальной нацией, поскольку не имели своего государства сотни лет. В итоге все это дало такой результат: в Украине сформировалось общество, которое в значительной степени инфантильно и часто не готово всерьез воспринимать те вызовы, которые есть.

"Наше общество готово слышать какие-то сладкие вещи, даже осознавая, что они лживы, даже понимая, что от сказанного будут отказываться, называть это шутками. Это, к сожалению, последствия нашей тяжелой истории", – подчеркивает Вятрович.

По его словам, Украина сейчас нуждается в законах о государственном языке, потому что украинский сотни лет уничтожали. При таких обстоятельствах, уверен директор УИНП, говорить о том, что он возродится без государственной поддержки, не приходится.

Владимир Вятрович "Газета 2000"

"Чтобы он поднялся, нужны государственные костыли, которые некоторое время будут держать", – говорит Вятрович.

Он добавил, что аналогичная ситуация обстоит и со становлением национальной памяти – пока государство не может обойтись без временных специальных институтов.

"Потому что мы являемся страной, где национальная память была умышленно уничтожена. Вы можете увидеть, что страны, где существуют институты национальной памяти, это – посткоммунистические страны. Нет института национальной памяти в Британии, Франции, потому что в этом нет необходимости. В Украине эта потребность временная, нам необходимо создать условия для восстановления национальной памяти и тогда, очевидно, этот институт станет не нужен. Но это все преодоление нашего тяжелого прошлого", – резюмировал Вятрович.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Вятрович предупредил, что если украинцы откажутся от достижений, которых удалось добиться за годы после Майдана, то вновь вернутся к тотальной российской экспансии и потере вектора развития как самобытная нация.

Он считает, что все достижения Майдана украинцы стали воспринимать как данность и теперь хотят ввергнуть в забвение тех людей, которые сделали революционные изменения возможными.

Также Вятрович предупредил, что намерение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум о вопросе формата переговоров с Россией по поводу войны грозит исчезновением Украины.

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