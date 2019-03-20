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Вятрович рассказал, как историю Украины избавят от российских мифов

1.8тЧитать материал на украинском

Украина в процессе избавления от наследия России пересмотрит историю Днепра, Одессы и других городов, которые, как официально принято считать, были основаны во времена Российской империи.

Как будет происходить деколонизация истории Украины, рассказал в эфире ObozTV директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович. По его утверждению, крупные города юга Украины на сотни лет старше, чем написано в учебниках истории.

"Города на юге Украины и их нынешнее датирование привязывается к их присоединению к Российской империи. Большинство из них датируется концом 18 века, хотя они имеют более глубокую историю", – пояснил Вятрович.

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По словам историка, наиболее яркий пример – это Одесса, которой "укоротили возраст вдвое".

"Надо говорить о 600-летии Одессы. Город Днепр имеет историю глубже на несколько сотен лет, чем история Екатеринослава, от которого сейчас начинают отсчет. Еще более глубокую историю имеет Севастополь – тут можно дойти до античности. Также речь идет о Симферополе, Павлограде, Херсоне, Первомайске и других городах", – перечислил он.

"Список не окончательный. Мы приглашаем историков и специалистов, чтобы пополнить его", – заявил Вятрович.

Глава УИНП подчеркнул, что следом за пересмотром истории "должны идти политические решения, которые будут закреплять новые даты основания этих городов, опираясь на исторические исследования".

Историк отметил необходимость "избавления от имперского наследия, которое используется для российского имперского влияния на Украину".

"Мы видим, как не только советская история, но и история времен Российской империи используется Россией для оправдания своих претензий к Украине, для оправдания своей агрессии. Вспомним историю нескольколетней давности о "Новороссии", о том, что юг и восток Украины всегда были российскими", – заявил директор УИНП.

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"Аргументами в этой дискуссии использовались топонимы, связанные с Российской империей, памятники, которые там стояли. Использовалась переписанная история этих регионов, когда говорилось о том, что те или иные населенные пункты и города там появлялись только после прихода Российской империи. На самом деле, это один из российских мифов, который был подхвачен советской властью, и сейчас снова подхватывается современной российской властью", – добавил он.

Вятрович рассказал, как историю Украины избавят от российских мифов

.facebook.com/mr.kolodiychuk

Как сообщал OBOZREVATEL:

Полную версию интервью смотрите 20 марта в 16:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Вятрович
Место
Украина
Теги
ИсторияИстория УкраиныИнститут национальной памяти
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"Украина в пересмотрит историю Днепра, Одессы и других городов, которые, как официально принято считать, были основаны во времена Российской империи." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В процессе избавления от наследия России нужно сдрыстнуть в границы 1654 года, так как остальные 90 % территории Украины(включая вышеперечисленные города и даже Киев) и есть наследие России, все эти земли являются нынче Украиной исключительно благодаря клятим москалям, их внешней политике и войнам
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Хоть 200 раз переписывайте историю нацисты, не получится)))
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Виня Ксения
Виня Ксения
Михайлов Александр, не получится тебе стать нормальным человеком, так и сдохнешь фашистом.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинские ученые узнали возраст вселенной, чуть младше украины
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