Она ударит и по здоровью населения, и по экономике страны

Власти в Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, которая может быть намного опаснее первой.

Такое мнение в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале ObozTV высказал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. "Сейчас Украина выходит из первой волны коронавируса. Я уверен: будет вторая волна", – заявил он.

По оценкам экс-чиновника, она ударит и по здоровью населения, и по экономике страны.

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Данилюк заявил, что пандемия коронавируса уже используется и будет использоваться властью для того, чтобы оправдывать свои ошибки. "Это будет и в будущем. Все ошибки, даже изменения климата, будут прикрываться коронавирусом", – спрогнозировал он.

Вместе с тем Данилюк призвал власть сделать выводы из первой волны COVID-19 и, не тратя времени на поиски виновных, готовиться ко второй волне.

Вторая волна коронавируса в Украине может быть гораздо опаснее – Данилюк

Как писал OBOZREVATEL, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил о том, что массовое снятие карантинных ограничений во многих странах может привести к возникновению второй волны коронавируса. В ВОЗ отметили, что в Украине постепенно стабилизируется ситуация с эпидемией COVID-19, однако риск новых заражений по-прежнему остается высоким.

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