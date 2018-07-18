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Костянтин Машовець
Костянтин Машовець
Експерт Центру військово-політичних дослідженьВсе статьи автора

"В*то-крепость" в Приазовье, или Борьба за море по-домбабвийски

3.8т

По данным инсайдерской сети группы "ИС", оккупационные формирования в конце прошлого месяца и первых двух недель июля неестественно напряглись южнее Донецка. Информация эта нашла своё подтверждение и в сведениях наблюдателей ОБСЕ, которые зафиксировали в тот же период, сразу на нескольких участках оккупированной зоны, южнее столицы Донбасса, появление, как говорится, "вне зон отстоя", свежих формирований оккупантов, усиленных бронетехникой (см. крайнюю сводку "ИС" и информацию ОБСЕ за первые последнюю неделю июня и первую неделю июля) помимо ранее размещённых там, пишет Константин Машовец для ИС.

Кроме того, в тактических тылах боевиков опять стали раскатывать "найденные в шахтах и откопанные в рудниках" САУ и гаубицы, а сами боевики под бдительным руководством российских командиров стали усиленно "копать на второй линии", южнее Донецка. Учитывая их перманентные провокационные конвульсии с обстрелами южнее Донецка сразу на нескольких участках (Докучаевск и окрестности, Петровское, район Старомарьевки, Павлополь – Пищевик и сплошное "возбуждение" на участке от дороги Мариуполь – Тельманово в районе Водяного и до самого побережья, включая Широкино) естественно, возник вопрос – что, собственно, происходит? Ибо сразу из нескольких "отечественных источников" тут же забил фонтан "достоверных сведений" о готовящемся наступлении оккупантов "сразу после мудиаля"…

На наш взгляд, происходит следующее. Если абстрагироваться от ситуации на отдельных участках в зоне проведения войсковой операции Объединёнными силами (ОС) и взглянуть, скажем так, в целом, на всю зону, то, естественно, у любого нормального офицера оперативной службы сразу возникнет соблазн "спланировать" и провести одну комбинацию, которая существенно усложнит положение двух "народных республик" (благо дело, на дворе нынче не 2014-й и образно говоря у нас самих "ножичков хватает").

Дело в том, что вся оккупированная РФ территория украинского Донбасса представляет собой некий гнилой "фрукт-образование", подвешенное на сравнительно тонкой "ножке" к побережью Азова в районе Безыменное – Новоазовск. Очевидно, и на карте это хорошо заметно, что вся эта территория на широте Стыла – Амвросиевка начинает существенно сужаться, заканчиваясь довольно узким участком азовского побережья, протянувшегося от восточных подступов к Широкино до участка российско-украинской границы у Холодного – Максимово. Естественно, глядя на эту конфигурацию, у любого грамотного штабного офицера возникнет мысль о том, чтобы перерезать эту "ножку" и, в конце концов, лишить боевиков соблазнов играться в кораблики в форме некой "Азовской флотилии" или разводить некую разновидность наемников в тельняшках под видом "морской пехоты". К тому же, это весьма существенно разрядило бы ситуацию у Мариуполя, ключевого для украинской металлургии, транспортной системы и всей "тяжёлой" промышленности, города.

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Конечно, военно-политическая целесообразность проведения этой гипотетической операции, вопрос – спорный. Особенно, в свете выбранной украинским военно-политическим руководством стратегии "освобождения оккупированных территорий". Все эти протоколы Минских мудрецов, нормандские форматы и прочие "мирные зрады", никоим образом, мягко говоря, не приветствуют такие эскапады. Ибо, несомненно, как ни крути, это будет всё-таки "эскалация конфликта". Однако, так же несомненно, чисто с военной точки зрения, она напрашивается…

Возвращаясь к вышеизложенной информации, следует заметить, что эти особенности оперативной ситуации, а также начертания линии фронта в зоне проведения операции ОС не являются каким-то особенным откровением, ни для штаба ОС, ни для ГШ ВСУ, ни для так называемого "оперативного командования Донецк", штаба 1-го АК или 8- армии ЮВО ВС РФ. Во всех этих организациях, люди, занимающиеся оперативным планированием, учились практически по одним и тем же учебникам и наставлениям, касаемо оперативной работы. Потому, сразу замечу, что эту "особенность" видят и понимают её оперативное значение по обе стороны линии фронта…

Что, собственно, и доказывают последние действия командования наемников на участке южнее Донецка. Усиленный батальон из состава 5-й омсбр (или если хотите – батальонная тактическая группа), выдвинутый на участок южнее Стылы (вплоть до Старо и Ново- марьевок, что свидетельствует о существенном уплотнении боевых порядков боевиков, оборона которых ранее на этом участке носила скорее "очаговый" характер, нежели сплошных эшелонированных позиций), судя по всему, предназначен для "качественного усиления и наращивания" усилий "в обороне". Примечательно, что эта "оплотовская" богадельня потащила с собой и артиллерию, а также тяжёлые (120-мм) миномёты, пряча их по балочкам и перелескам южнее Родниково, между Раздольным и Новоласпой, а также прикидываясь ветошью в треугольнике между Старой Ласпой, Майорово и Солнцево. На ряде телепомоек местного разлива промелькнула даже пара сюжетов о том, как этот батальон "обустраивается" на новом месте (заодно спалив сразу несколько полей стерни в секторе своей ответственности и обвинив в этом по привычке "карателей"). Эти пропагандисты, танки телезрителям, конечно, не показывали (как можно – "мы же не нарушаем минские соглашения"), однако это вовсе не означает, что их там нет. Можно быть уверенным, их там есть, причём, исходя из логики, в количестве – не менее танковой роты (возможно разбитой повзводно, а то и поштучно на угрожаемых участках). По крайней мере, машин 8-10 спрятанных и замаскированных там точно есть…

По крайней мере, мероприятия по "качественному усилению обороны" на участке линии фронта южнее Донецка, проводимые командованием боевиков в секторах "ответственности" других с более низким уровнем исполнительской дисциплины и понимания своих задач, доказывают, что танков там "не может не быть". Например, в районе Верхнешироковского, точнее южнее самого посёлка (это как раз напротив нашего Пищевика) установлено наличие как минимум 3-4-х танков, которые они периодически загоняют и маскируют в самом посёлке (надо понимать, отрабатывают действия "резервной бронегруппы на случай наступления укро-карателей"). В том же районе, ранее нашей группой было зафиксировано, как, впрочем и в районе Петровского, Гранитного и южнее Стылы, весьма значительное увеличение количества огневых средств именно на первой линии. К тому же, похожие "резервные группы" с танками и другими боевыми бронированными машинами (ББМ) были в последнее время зафиксированы в районе Пикузы – Заиченко, за Саханкой во второй линии. В одном случае была засечена пара замаскированных танков типа Т-72 на позициях, в другом – группа ББМ из 5-6 БМП-1\2 и пары МТ-ЛБ (всё это происходило в секторе ответственности 9-го омсп). Показательно, что в течение месяца оккупанты всеми правдами и неправдами препятствовали работе наблюдательных групп ОБСЕ именно в этих секторах (включая обстрелы и радиоэлектронное подавление БПЛА миссии, не пропускание их в определённые населённые пункты и зоны, метание молотков в машины миссии и прочие шалости).

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В общем, очевидно, что командование орков, оккупирующих часть украинского Донбасса, явно в течение июня-июля провело, скажем так, ряд мероприятий по усилению своей системы обороны на целом ряде участков именно южнее Донецка. Кстати, примечательно, что при этом наши инсайдеры зафиксировали одну интересную особенность – непропорционально малое для таких усилий количество пехоты. Речь шла максимум о неполных взводах, а в отдельных случаях бронетехника сопровождалась не больше чем отделением-двумя пехоты. Боевики явно испытывают трудности с комплектованием пехотой не только передовых подразделений, но и резервных групп во втором.

Чем же было вызвано это усиление, и не говорит ли это о готовящемся наступлении наемников именно на Мариупольском направлении, тем более, что ситуация в Азовском море продолжает оставаться, скажем так, "весьма непростой". Тем более, что в прилегающих районах явно происходит не совсем обычная военная активность ВС РФ (например, в Ейске они ударными темпами модернизируют и достраивают авиационную супер-базу).

Это вряд ли…

Поясню почему. Вышеперечисленные мероприятия, судя по мнению наших инсайдеров, носят исключительно оборонительный характер (одновременно с выдвижением резервных групп и уплотнением боевых порядков они начали массированное минирование и оборудование в инженерном отношении так называемых "опасных участков" или тех, которые они таковыми считают). Кроме того, одновременно с этими мероприятиями отмечается ещё целый ряд весьма специфических, например – из состава артиллерийских частей и подразделений (в том числе специализированной арт-бригады "Кальмиус", в течение весны – начала лета они выделили и организовали так называемые "дежурные артиллерийские группы" (с оборудованием целого ряда основных\запасных огневых позиций и реальным их выдвижением) со значительным опытом ведения заградительного и контрбатарейного огня (в случае подготовки к наступлению никакого выделения не было бы, они бы тренировались наносить максимально массированные огневые удары всей массой своей арты), на протяжении всей весны напряжённо отрабатывали вопросы действий средств ПВО в условиях превосходства противника в воздухе (и, внимание! их рассредоточения и манёвра), а также действий органов управления в условиях огневого превосходства противника, провели оттяжку своих складов и хранилищ довольствия от переднего края и ряд других мероприятий. Кстати, касаемо артиллерии, они провели обкатку этой методики на практике в районе Светлодарской дуги, под Горловкой и на Мариупольском направлении (огневые налёты по пустому ПУ и в районе Торецка помните?). Есть ещё ряд признаков, но по понятным причинам мы углубляться в их содержание не будем…

И в заключение. Естественно, было бы интересным узнать – чем именно вызваны такие масштабные приготовления оккупантов к серьёзным оборонительным боям на южном участке оккупированной ими зоны? Оказывается, не только оперативными особенностями нынешнего начертания линии фронта на этом участке. Дело в том, что они каким-то удивительным образом получили "достоверные сведения" о "значительной концентрации ВСУ" именно на этом направлении и "подумали про карателей как-то нехорошо…".

Действительно, 36-я обрМП, да ещё в купе с 79-й одшбр (во втором эшелоне), вместе с 92-й омбр и "отдельными частями 17-й отбр", усиленных авиацией с передовых аэродромов в Мелитополе, Запорожье и Днепре может проломать любую "ножку", даже забронированную террористами (именно такие силы рисуют на своих картах орки и шепчутся про них в своих "штабах", хотя совершенно не факт, что именно они там сосредоточены в действительности). И, на первый взгляд, 3,5 "старых" полнокомплектных украинских бригады (из которых – 1 десантная, 1 морской пехоты, 1 механизированная и ещё "половина" танковой), да ещё усиленные разного рода "полками" типа "Азов", вполне могут, по крайней мере попытаться, это проделать – или "под обрез" по директрисе Стыла – Старобешево – Кутейниково – Амвросиевка, ну или же "по минимуму", в лоб вдоль побережья в общем направлении на Новоазовск – Максимово. Есть ещё, правда, "средний вариант" через Бойковское (быв. Тельманово), но на сегодняшний день он выглядит несколько спорным из-за превращения орками окрестностей этого посёлка в некое подобие укрепрайона.

На самом деле, никто и никуда наступать не собирается. Украинские войска проводят на указанном направлении весьма схожие мероприятия по усилению и совершенствованию обороны. Практически "зеркальные". А вот разного рода "эскалации" и "обострения", особенно в преддверии основных электорально-политических ристалищ в Украине и "реванша", который задумал и жаждет Путин, это как раз "в тему"… Как любят выражаться среди этой публики – "в жилу", особенно в случае "неудавшегося наступления карателей" или на фоне "провального и кровопролитного" наступления ВСУ, которое спланировала неумелая и тупая хунта… надо только суметь спровоцировать. В нужном месте и в нужное время.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаВооруженные силы Украинытеррористы "ДНР"
Источник
Источник:Информационное сопротивление
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