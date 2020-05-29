Всю жизнь служил Украине: в Краматорске простились с погибшим комбригом Юрием Межаковым

В Краматорске Донецкой области 29 мая в последний путь провели командира первой отдельной Сиверской танковой бригады подполковника Юрия Межакова.

Об этом сообщают "Новости Краматорска" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Церемония прощания с комбригом, сердце которого внезапно остановилось 28 мая в зоне проведения ООС, прошла на площади Мира у Дома культуры и техники "НКМЗ" в городе.

Причиной смерти комбрига стал оторвавшийся тромб Фото Светланы Халимоненко

Почтить память погибшего воина, патриота, преданного и мужественного защитника Украины Юрия Межакова пришли представители всех структурных подразделений ООС.

В Краматорске проводили в последний путь комбрига Юрия Межаков dnl.com.ua

"Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, был настоящим офицером и специалистом военного дела. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Юрия Владимировича. Вечная память герою!" – подчеркнули в командовании Объединенных сил.

В Краматорске проводили в последний путь комбрига Юрия Межакова hi.dn.ua

Напомним, что указом от 28 мая президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил подполковника Юрия Межакова орденом Богдана Хмельницкого II степени.

В Краматорске проводили в последний путь комбрига Юрия Межакова hi.dn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 28 мая внезапно остановилось сердце командира 1-й отдельной танковой Сиверской бригады ВСУ Юрия Межакова. Комбригу было всего 38 лет, отца потеряли двое детей.

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