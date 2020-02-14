ВСУ нарастили мощь новыми станциями спутниковой связи. Фото

Вооруженные силы Украины нарастили свои технические возможности, введя в эксплуатацию новые системы спутниковой связи.

Речь идет о Центральной полевой станции спутниковой связи (ЦПССЗ) и станциях спутниковой связи разных видов, в том числе мобильных, сообщает Украинский милитаристский портал (чтобы посмотреть все фото, проскролльте до конца новости).

ВСУ приняли в эксплуатацию новые станции спутниковой связи mil.in.ua

ЦПССЗ обеспечит двусторонним обменом информацией между абонентами отдаленных спутниковых станций и наземных телекоммуникационных сетей, управление спутниковым ресурсом, резервирование Центральной стационарной станции спутниковой связи.

Она уже успешно прошла необходимые испытания.

Также испытали, в том числе в обстановке, приближенной к реальной эксплуатации, опытные образцы мобильных станций спутниковой связи для установки на движущиеся объекты, стационарные станции спутниковой связи и переносные станции спутниковой связи.

"Указанные средства предназначены для организации двусторонней спутниковой связи в Ku-диапазоне и обеспечения сервисов передачи данных", – сказано в сообщении.

ВСУ приняли в эксплуатацию новые станции спутниковой связи mil.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля для ВСУ презентовали новые образцы спецодежды, средств индивидуальной защиты, а также продовольственные пайки.

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