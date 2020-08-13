ВСУ на фоне угрозы со стороны РФ проведут военные учения на Херсонщине

С 17 по 26 сентября Вооруженные силы Украины проведут командно-штабные военные учения в Херсонской области.

В них будут задействованы подразделения территориальной обороны региона, сообщается на сайте Министерства обороны.

Называться учения будут "Объединенные усилия-2020".

"Планом подготовки Вооруженных сил Украины на 2020-й учебный год предусмотрено проведение совместных командно-штабных учений подразделений территориальной обороны Херсонской области с командованием объединенных сил Вооруженных Сил Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк назвал новые угрозы со стороны России. Так, по его мнению, под прикрытием учений "Кавказ-2020" российские войска могут совершить марш-бросок вглубь Херсонской области.

Таким образом Москва может попытаться решить вопрос с водоснабжением оккупированного ею Крыма.

Подобный сценарий развития событий описали ранее и бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, а также экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.