ВСУ испытали новое мощное вооружение: опубликованы фото

Вооруженные силы Украины впервые испытывают на учениях командный пункт "Ореанда".

Как сообщает АрмияInform, в подразделениях зенитных ракетных войск начались итоговые тактические учения с боевой стрельбой.

Проверят подготовку расчетов во время боевых пусков зенитных управляемых ракет по воздушным целям, мастерство владения тактическими приемами в течение ведения противовоздушного боя, мобильность и слаженность действий личного состава.

"Главной особенностью нынешних учений является то, что наши подразделения применяют современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда", - сообщил АрмияInform начальник зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины генерал-майор Юрий Ставский.

Это первое применение "Ореанды" зенитным ракетным полком в условиях, максимально приближенных к боевым, после поступления его на вооружение. До этого "Ореанда" прошла успешные заводские испытания и показала свою эффективность на подобных учениях прошлых лет.

Нынешние итоговые учения проводятся в четыре этапа. Сейчас идет первый. Он начался вчера с воздушного командования "Центр". Сегодня к учениям подключилось ППК "Восток". Подразделения отрабатывают прикрытие важных государственных объектов в районах постоянной дислокации.

Во время второго этапа основной задачей будет перемещение в определенный район. Дивизион "Буков" и "трьохсоток" выдвинутся в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой. Личный состав отработает практические навыки при организации и осуществления маневров подразделениями на запасные позиции, маскировки стартовых позиций, введение противника в заблуждение.

На третьем этапе подразделения ПВО отработают подготовку и ведение противовоздушного боя в новом районе, где будут проходить непосредственно боевые стрельбы. Заключительный этап - оперативное оставления огневых позиций и возвращения в районы постоянной дислокации.

В командовании отмечают, что в этом году размах учений будет больше, чем в прошлом. В частности, привлекается больше вооружения, больше личного состава, проведут больше пусков ракет. Во время кульминации учений отражать массированный воздушный нападение врага и сбивать воздушные цели одновременно будут два зенитные ракетные полки "С-300П" и "Бук-М1", а также отдельные дивизионы "С-125".

К учениям зенитных ракетных войск также привлекаются авиация и РТВ. Истребители бригад тактической авиации будут имитировать авианалет. Радиотехнические войска осуществлять разведку и распознавания целей. А роль мишеней выполнять БПЛА ВР-3 "Рейс".

Кроме того, специалисты ЗРВ примут участие в испытаниях нового вооружения и осуществят контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине испытали мощную ракету "Ольха-Р".

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