ВСУ дали отпор российским наемникам на Донбассе: есть погибшие и раненые

В пятницу, 12 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что наши воины уничтожили двоих и ранили минимум троих российских оккупантов. Вооруженные формирования РФ в течение суток 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе 112 Украина

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Широкиного российские захватчики дважды применили минометы калибра 82 мм. Неподалеку Верхнеторецкого, Водяного и Марьинки агрессор задействовал гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Оборонительные укрепления под Авдеевкой оккупанты дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по опорным пунктам украинских воинов неподалеку Луганского противник четыре раза открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с населенным пунктом Крымское оккупанты применили минометы 82 калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Скриншот Facebook "Операція об'єднаних сил"

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