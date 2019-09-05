"Встречают оккупантов!" В сети высмеяли, как россияне пресмыкаются перед Китаем

В сети опубликовали видео из российского Оренбурга, на котором показана встреча местных жителей с китайскими военными.

Армия Китая с военной техникой прибыла в Россию для военных учений. Видео в Twitter опубликовал пользователь "Независимый взгляд".

"Первые эшелоны с военнослужащими и техникой китайской армии прибыли в Оренбургскую область", – сказано в сообщении.

На видео показаны железнодорожные составы с военными грузовиками и танками. Также россияне торжественно встречали китайцев с хлебом и солью.

При этом в сети шутили, что китайцы готовятся к оккупации российских земель.

"Они их еще хлебом солью встречают, солдат, китайцев", "Готовятся к оккупации, немцы перед войной тоже у нас учились и в парадах, учениях участвовали, пока мощь не набрали", "Через девять месяцев появятся детишки с разрезом глаз чуть уже обычного. Да и повод для аннексии появится –защита своих граждан", "Русские бабы как и в старые "добрые" времена рады оккупантам", "Хозяева приехали", "Фашистов тоже обучали в СССР", "Учите китайский пока не поздно! Это ваше будущее", "Ходить по граблям, это традиция. Перед войной, СССР и Германия тоже проводили совместные учения. Будущий противник изучал местность", – писали в сети.

04 сентября 2019



Первые эшелоны с военнослужащими и техникой китайской армии прибыли в Оренбургскую область pic.twitter.com/KEtJ8Pk13r — Независимый взгляд 💥 (@zgldz) September 4, 2019

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть высмеяла президента России Владимира Путина из-за кредита в 100 млрд рублей для Монголии.

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