Вспышка COVID-19 может сорвать местные выборы в Украине: Ляшко предупредил об угрозе

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что местные выборы в Украине осенью можно будет провести и в условиях карантина, если эпидемическая ситуация не будет слишком плохой.

Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио". По его убеждению, выборы можно будет провести безопасно и без риска осложнения ситуации с COVID-19 в Украине, если придерживаться карантинных требований.

"Все зависит от нас. Если мы соблюдаем правила карантина, если мы создаем условия для соблюдения правил карантина, то в принципе, как показал, например, (проведен) Внешнее независимое оценивание, мы можем провести выборы в Украине без каких-либо проблем и рисков для усложнения эпидситуации и для здоровья наших граждан", – сказал Ляшко.

Он предупредил: если украинцы не будут придерживаться карантина, Украина станет "красной зоной". Тогда есть риски, что выборы нельзя будет проводить, поскольку массовые мероприятия будут отменены.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов на утреннем брифинге 23 июля сказал, что адаптивный карантин на уровне городов и районов будет вводить Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, перед местными выборами должен предупредить "заигрывания" местных руководителей с избирателями путем смягчения ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.