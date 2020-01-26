Призывал захватить Украину и проклинал ПЦУ: что говорил умерший Чаплин об Украине

Скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, который скончался 26 января, был ярым ненавистником Украины и поддерживал агрессию Кремля.
Он запомнился недопустимыми для священнослужителя заявлениями об украинцах. OBOZREVATEL предлагает вспомнить некоторые из них:
Чаплин призывал не отпевать крещенных в УПЦ КП, заявив, что они "не принадлежат к истинной церкви".
"Отпевать их – кощунство. Альтернативный взгляд как раз аморален и в корне противоположен учению Христа. Но именно этот взгляд стоит за томосоискателями. Причем "евроинтеграторы" нарушают даже базовый принцип европейского права, касающийся религии: каждая община верующих вправе сама решать, за кого и как ей молиться".
Он резко выступал против создания в Украине автокефальной церкви, угрожая государству уничтожением.
"После искоренения в окрестных землях истинного православия – нужны ли будут такие земли Господу? Ведь на них вряд ли мыслимо будет спасение – даже в катакомбах… И не сделает ли Он так, что в этих землях вообще ничего живого не останется на сотни лет. Бог наказывает".
Чаплин ненавидел Украину
Чаплин обвинял Константинополь из-за предоставления Томоса ПЦУ и призывал создать новый патриархат.
"Константинополь перестал быть церковью. Это обновленческая секта, которая имеет задание от глобальных богоборцев переформатировать православное христианство, в том числе через Украину".
Также он призывал РПЦ предать анафеме главу ПЦУ Епифания и Вселенского патриарха Варфоломея.
"Осуждаем беззаконное создание автокефальной Православной церкви Украины, представляющей из себя объединение раскольников. Просим РПЦ предать анафеме впавшего в раскол патриарха Варфоломея, как врага церкви, еретика и раскольника. По словам святых, грех раскола не смывается даже мученической кровью. Также настоятельно просим предать анафеме и главу новообразованного раскола митрополита Епифания".
Чаплин также поддерживал агрессию Путина в Украине, призывая "спасать русских от трагедий", и вернуть России украинские земли даже ценой жизни.
"Разделенный русский народ – народ Великороссии, Малороссии, Белой Руси – воссоединится. Для этого власти России должны перестать бояться Запада, как в 2014 году, бросив на произвол зла русских людей в Одессе, Харькове, Николаеве".
Всеволод Чаплин
news.ap-pa.ru
Как писал OBOZREVATEL, Чаплин также отличался скандальными заявлениями о россиянах. Он, поддерживая войну с США, призывал общество не бояться ядерного взрыва.
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