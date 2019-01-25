''Всему свое время'': Порошенко высказался о штурме украинских лавр

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не стоит ускорять процесс штурма лавр в связи с созданием единой Православной церкви Украины.

Свое мнение он выразил в рамках программы "Рождественские встречи". (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"И когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего – нет. Всему свое время, и не надо это ускорять", – подчеркнул Порошенко, комментируя расширение ПЦУ за счет приходов РПЦ.

Киево-Печерская лавра RT

Порошенко также подчеркнул, что строительство собственной церкви стало осуществлением мечт поколений украинцев.

Кроме того, глава украинского государства прокомментировал свое отношение к религии.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Я не могу сказать, что я очень верующий человек. У каждого свой путь к богу и уж точно нельзя кичиться этим, потому что церковь – это что-то очень личное", – сказал он.

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее в Украине назвали условие, при каком РПЦ сможет сохранить контроль над украинскими лаврами.

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