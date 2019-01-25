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''Всему свое время'': Порошенко высказался о штурме украинских лавр

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не стоит ускорять процесс штурма лавр в связи с созданием единой Православной церкви Украины.

Свое мнение он выразил в рамках программы "Рождественские встречи". (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"И когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего – нет. Всему свое время, и не надо это ускорять", – подчеркнул Порошенко, комментируя расширение ПЦУ за счет приходов РПЦ.

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Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра

RT

Порошенко также подчеркнул, что строительство собственной церкви стало осуществлением мечт поколений украинцев.

Кроме того, глава украинского государства прокомментировал свое отношение к религии.

''Всему свое время'': Порошенко высказался о штурме украинских лавр

Скриншот из видео

''Всему свое время'': Порошенко высказался о штурме украинских лавр

Скриншот из видео

"Я не могу сказать, что я очень верующий человек. У каждого свой путь к богу и уж точно нельзя кичиться этим, потому что церковь – это что-то очень личное", – сказал он.

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее в Украине назвали условие, при каком РПЦ сможет сохранить контроль над украинскими лаврами.

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Читайте все новости по теме "Православная церковь Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Православная церковь Украины
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским попам-выплядкам окупантам!
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Федоров Федор
Федоров Федор
"....первыми действиями будет ШТУРМ лавр, передача всего – нет. Всему свое время, И НЕ НАДО ЭТО УСКОРЯТЬ", – подчеркнул Порошенко"....То есть штурм все же запланирован,но позже?....А говорил никто никого принуждать не будет и применять силу тоже....видать шоколадный не получил эффекта от термоса,который нужен был.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Ohremenko ,мразёныш,шёл бы в окопы,показал бы свою удаль залихватскую.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Федоров Федор, тебя кацап ебет когда будет "штурм" лавр? твое дело малое-хрюкнуть три раза "хайль, путлер" и дважды "взять" фанерный рейхстаг!
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