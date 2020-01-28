Все в портретах диктаторов: на Черниговщине разгорелся скандал из-за "красного" ресторана

В Прилуках на Черниговщине разгорелся скандал из-за ресторана, интерьер которого, несмотря на действие в Украине закона о декоммунизации, до сих пор украшен различными атрибутами коммунистического прошлого.

Однако администрация заведения, несмотря на предостережения местных властей и активистов, менять что-либо в своем "музее тоталитаризма" не собирается. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности отмечается, что в ресторане всюду висят советские флаги, гербы, вымпелы, лозунги и портреты советских диктаторов: "от Ленина в разном возрасте – к Сталину и Хрущеву". А еще гармошки, самовары и другие "признаки веселой жизни" эпохи социализма.

В Прилуках ресторан предлагает пообедать в "обществе" Сталина и Ленина

При этом на просьбу объяснить такое грубое нарушение закона о декоммунизации, который действует в Украине уже более пяти лет, официант ресторана на русском ответил, мол, "не он его придумывал, не ему и убирать". Администратор же заявила, что это всего лишь стиль, а о законе она не слышала.

"Красный" ресторан в Прилуках ТСН

"Он давно существует. Лет, пожалуй, восемь. Мне 22 года, я в то время не жила. Не знаю, честно говоря. То, что пишут сейчас в книгах, в историях – их меняют ежегодно. Нам сначала в школе рассказывают одно, потом другое. Так что я не знаю, кого слушать и кому верить", – призналась девушка.

"Красный" ресторан в Прилуках ТСН

А вот по словам сотрудника Института нацпамяти Богдана Короленко, о нарушении законодательства владельцев ресторана предупреждали еще два года назад, однако те никак не отреагировали. Хотя такой дизайн заведения однозначно вне закона и наказать за него могут заключением сроком от 5 до 10 лет.

"Красный" ресторан в Прилуках ТСН

По словам местных жителей, к Прилукам десталинизация, начатая еще в СССР после смерти диктатора, до сих пор не дошла. Ведь даже вызванные на место полицейские сделали вид, что впервые видят это заведение и удивились тому, что кому-то такой "красный" ресторан мешает.

Правда, по заявлению журналистов полиция открыла уголовное производство. А человек, который представился адвокатом ресторана, заверил, что владельцы обязательно изменят интерьер его помещений.

"Красный" ресторан в Прилуках ТСН

"Красный" ресторан в Прилуках ТСН

"Красный" ресторан в Прилуках ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства согласился вернуть декоммунизованное название селу Мармузовичи на Львовщине.

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