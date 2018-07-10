"Враждебность в адрес душевных пид*расов": поэт из Одессы жестко обратился к "старшему брату". Видеофакт

Одесский актер и поэт Стас Домбровский записал саркастичное обращение к "старшему брату" - россиянам.
Видео выступления и стих он опубликовал в соцсетях.
Стоит отметить, что на основном аккаунте Facebook его сразу же заблокировали "за враждебные высказывания в адрес душевных пид*расов".
Приводим стих поэта полностью:
Обращение к "старшему брату"
Это душное... Оно убивает
Сдавливая черепа шуфлядку
Словно сердца губку
То ли в пах накатить джефа двадцатку
То ли вызвать Богу проституку
Скорее бы йобнула молния
Распогодилось как на продоле алом
Омон вламывается в общаковую комнату
И ебошит по спине
Ни за что ни про что
Дубиналами
Требую бури
Взрыва небесной глади
Власть народ мой - ебёт и дурит
А потом по мошонке
языком журналистики гладит
Хватит
Это душное...
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Лия Ахеджакова обратилась с мощным призывом к россиянам.
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