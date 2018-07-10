"Враждебность в адрес душевных пид*расов": поэт из Одессы жестко обратился к "старшему брату". Видеофакт

Одесский актер и поэт Стас Домбровский записал саркастичное обращение к "старшему брату" - россиянам.

Видео выступления и стих он опубликовал в соцсетях.

Стоит отметить, что на основном аккаунте Facebook его сразу же заблокировали "за враждебные высказывания в адрес душевных пид*расов".

Приводим стих поэта полностью:

Обращение к "старшему брату"

Это душное... Оно убивает

Сдавливая черепа шуфлядку

Словно сердца губку

То ли в пах накатить джефа двадцатку

То ли вызвать Богу проституку

Скорее бы йобнула молния

Распогодилось как на продоле алом

Омон вламывается в общаковую комнату

И ебошит по спине

Ни за что ни про что

Дубиналами

Требую бури

Взрыва небесной глади

Власть народ мой - ебёт и дурит

А потом по мошонке

языком журналистики гладит

Хватит

Это душное...

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Лия Ахеджакова обратилась с мощным призывом к россиянам.