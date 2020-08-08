Врачи показали фото ребенка с шестикратным обвитием пуповины вокруг шеи.

В Китае родился ребенок с шестикратным обвитием пуповину вокруг шеи. Мальчик появился на свет здоровым, без признаков гипоксии.

Принимавшая роды акушер рассказала, что за 23 года работы не видела в своей практике ничего подобного. Фото ребенка опубликовали на сайте govoritmoskva.ru (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Доктора смогли измерить длину пуповины, она составила 90 сантиметров, что примерно в два раза больше нормы.

Медики считают, что новорождённому с шестикратным обвитием повезло, так как длинная пуповина одновременно и создала сложную ситуацию, и помогла ребёнку беспрепятственно пройти родовые пути и не задохнуться.

Ребенок с шестикратным обвитием пуповины вокруг шеи govoritmoskva.ru

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