Врач сказала, как остановить эпидемию COVID-19.

Если коронавирусом в Украине переболеет 60-70% всего населения, это остановит эпидемию.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха. "Это не прекращает заболеваемость полностью, но существенно ее снижает. Тогда могут возникать какие-то локальные вспышки, но невозможны эпидемии, потому что большая часть населения имеет иммунитет", – пояснила врач.

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По ее словам, строить предположения о том, как будет работать коллективный иммунитет от коронавируса, можно на основании коллективного иммунитета к уже изученным инфекциям, например, коронавирусным инфекциям, которые были ранее, или к кори.

Как пояснила врач, в формировании коллективного иммунитета играет роль массовая вакцинация. Так, в случае с корью обхват вакцинации должен составлять порядка 95%. "Тогда точно не будет кори, не будет даже вспышек".

В то же время иммунолог добавила, что COVID-19 менее заразен, чем вирус кори.

Полную версию интервью с Аллой Волохой скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что коллективный иммунитет к новому коронавирусу выработается уже после появления вакцины от COVID-19. Ее появление он ожидает в марте 2021 года.